Карпин опасается провала в игре с «Кипром»

Главный тренер сборной Россииподелился ожиданиями от матча с Кипром в квалификации ЧМ-2022.

Встреча Россия — Кипр пройдет в Санкт-Петербурге 11 ноября.

«Есть ли опасения за результат игры с Кипром? Об этом говорили. Опасения есть определенные, примеров миллион. Из самых свежих — примерно такая же проблема была у "Зенита" с "Уралом". Недооценка, может думали про что-то другое, про "Ювентус".

Все мы через это прошли, и со мной такое было как с игроком, и как с тренером. Не застрахован никто, надо пытаться избегать ошибок. Надеюсь, победим.

Есть ли проблемы с результативностью форвардов? Проблемы есть везде, начиная от вратарской позиции и заканчивая нападением. Хотелось бы, чтобы нападающие много забивали, полузащитники много отдавали, вратари все словили.

Есть такие моменты, но не считаю, что это огромная проблема. Той же Словении забили два центральных защитника после "стандартов" — окей. После той игры никто не вспомнил про проблемы в нападении», — цитирует Карпина «Р-Спорт».