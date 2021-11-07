«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: счет матча 3:2, обзор голов

в домашнем матче 11-го тура английской Премьер-лиги одолел— 3:2.

«Молотобойцы» повели в счете уже на 4-й минуте, когда автоголом отметился вратарь гостей Алисон Бекер.

За четыре минуты до конца первого тайма «красные» отыгрались благодаря Тренту Александеру-Арнольду, который забил прямым ударом со штрафного.

Лондонцы вернули себе минимальный перевес на 67-й минуте. Пабло Форнальс получил мяч от Боуэна в быстрой атаке и от линии штрафной нанес прицельный удар.

Еще через семь минут отличился Курт Зума, точно пробив головой под перекладину после подачи с углового.

Мерсисайдцы успели ответить на 83-й минуте. Отличился Дивок Ориги, который с разворота мощно пробил в дальний нижний угол.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Ливерпуль 3:2 Голы: 1:0 Алисон Бекер (автогол) (4'), 1:1 Трент Александер-Арнольд (41'), 2:1 Пабло Форнальс (67'), 3:1 Курт Зума (74'), 3:2 Дивок Ориги (83') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Бенджамин Джонсон, Курт Зума, Анджело Огбонна (Крэйг Доусон, 22'), Аарон Крессвел, Томаш Соучек, Деклан Райс, Джаррод Боуэн (Владимир Цоуфаль, 84'), Пабло Форнальс, Саид Бенрахма (Артур Масуаку, 86'), Майкл Антонио Ливерпуль: Садио Мане, Диогу Жота (Дивок Ориги, 76'), Мохамед Салах, Алекс Окслейд-Чемберлен (Тьяго Алькантара, 68'), Фабиньо (Такуми Минамино, 80'), Джордан Хендерсон, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Алисон Бекер Предупреждения: Томаш Соучек (45 + 7'), Трент Александер-Арнольд (56')

В турнирной таблице АПЛ «Вест Хэм» занимает третье место (23 очка), а «Ливерпуль» — четвертое (22 очка).