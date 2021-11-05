Рыбчинский: Ничья с «Галатасараем» — результат закономерный

Полузащитник «Локомотива»прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа против(1:1).

«Очень эмоциональная игра. В первом тайме мы хорошо играли, контролировали игру, хорошо прессинговали, могли забивать, много создали моментов, но соперник поймал на контратаке, и играть стало сложнее.

Во втором тайме было тяжелее, соперник оборонялся, но мы нашли в себе силы забить. В концовке пошли качели, в целом, ничья — результат закономерный», — цитирует Рыбчинского ТАСС.

Команда Маркуса Гисдоля занимает последнее место в группе Е с 2 очками. «Галатасарай» идет первым с 8 очками после 4 игр.