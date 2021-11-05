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    Рыбчинский: Ничья с «Галатасараем» — результат закономерный

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    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа против «Галатасарая» (1:1).

    Дмитрий Рыбчинский
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    Дмитрий Рыбчинский

    «Очень эмоциональная игра. В первом тайме мы хорошо играли, контролировали игру, хорошо прессинговали, могли забивать, много создали моментов, но соперник поймал на контратаке, и играть стало сложнее.

    Во втором тайме было тяжелее, соперник оборонялся, но мы нашли в себе силы забить. В концовке пошли качели, в целом, ничья — результат закономерный», — цитирует Рыбчинского ТАСС.

    Команда Маркуса Гисдоля занимает последнее место в группе Е с 2 очками. «Галатасарай» идет первым с 8 очками после 4 игр.

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