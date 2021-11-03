Тер Стеген: Победа над «Динамо» позволила нам обрести стабильность и спокойствие

Вратарь «Барселоны»поделился впечатлениями после выездной победы над киевским(1:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Это был важнейший матч. Слава небесам, что мы победили. Знаю, что у "Динамо" были моменты, но так всегда будет. В целом, мы хорошо сыграли, и я доволен.

Есть разные мелочи, которые мы все можем сделать, чтобы помочь Ансу стать еще более выдающимся нападающим. Речь идет о позиционной игре.

Но сегодня он забил чертовски важный гол для нас. Это всего лишь три очка. Но эта победа позволила нам обрести стабильность и спокойствие.

Нам пора расти. В эти выходные у нас будет важнейшая игра (против "Сельты"), но здоровье всегда важнее спорта, а самочувствие Куна [Агуэро] было жизненно важно для всех нас.

Мы все надеемся, что он восстановится как можно скорее. Но самое главное, чтобы он оставался здоров», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.