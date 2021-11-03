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    Тер Стеген: Победа над «Динамо» позволила нам обрести стабильность и спокойствие

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    Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген поделился впечатлениями после выездной победы над киевским «Динамо» (1:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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    «Это был важнейший матч. Слава небесам, что мы победили. Знаю, что у "Динамо" были моменты, но так всегда будет. В целом, мы хорошо сыграли, и я доволен.

    Есть разные мелочи, которые мы все можем сделать, чтобы помочь Ансу стать еще более выдающимся нападающим. Речь идет о позиционной игре.

    Но сегодня он забил чертовски важный гол для нас. Это всего лишь три очка. Но эта победа позволила нам обрести стабильность и спокойствие.

    Нам пора расти. В эти выходные у нас будет важнейшая игра (против "Сельты"), но здоровье всегда важнее спорта, а самочувствие Куна [Агуэро] было жизненно важно для всех нас.

    Мы все надеемся, что он восстановится как можно скорее. Но самое главное, чтобы он оставался здоров», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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