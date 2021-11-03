Мудрик: Как минимум на ничью с «Реалом» мы наиграли, но фортуна смотрела не в нашу сторону

Вингер «Шахтера»прокомментировал поражение от(1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Эмоции двоякие. Играли против большой команды на легендарном стадионе, но результат не тот, который мы хотели получить.

За день до игры Мистер предупредил, что, возможно, я буду играть. Подготовил психологически, и я был готов.

"Реал" — это одна из самых сильных команд в мире, если не самая сильная. Если "Реал" играет хорошо, то будет тяжело любой команде — "Барселоне", "Баварии" и так далее.

Но по игре мы не уступали. Считаю, как минимум на ничью мы наиграли, но фортуна смотрела не в нашу сторону», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.