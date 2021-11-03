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    Мудрик: Как минимум на ничью с «Реалом» мы наиграли, но фортуна смотрела не в нашу сторону

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    Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик прокомментировал поражение от «Реала» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Михаил Мудрик
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    Михаил Мудрик

    «Эмоции двоякие. Играли против большой команды на легендарном стадионе, но результат не тот, который мы хотели получить.

    За день до игры Мистер предупредил, что, возможно, я буду играть. Подготовил психологически, и я был готов.

    "Реал" — это одна из самых сильных команд в мире, если не самая сильная. Если "Реал" играет хорошо, то будет тяжело любой команде — "Барселоне", "Баварии" и так далее.

    Но по игре мы не уступали. Считаю, как минимум на ничью мы наиграли, но фортуна смотрела не в нашу сторону», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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