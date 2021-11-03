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    Автогол помог «Милану» уйти от поражения в матче с «Порту»

    «Милан» — «Порту»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Итальянский «Милан» на своем поле сыграл вничью с «Порту» (1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе В.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче уже на 6-й минуте открыли гости. Груич навязал борьбу и отобрал мяч у соперника возле штрафной «россонери». Марко продвинулся вперёд и классной передачей нашёл свободного Луиса Диаса, который технично пробил в дальний нижний угол.

    На 61-й минуте «Милан» получил право на стандарт. После удара Беннасера мяч проскочил под стенкой на Жиру, который с разворота нанёс удар. Мейрелеш отразил в сторону, но прямо на Калюлю — и уже тот с острого угла отправил мяч в ворота, через рикошет от Мбемба , на которого записали автогол.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа B
    Милан — Порту 1:1
    Голы: 0:1 Луис Диас (6'), 1:1 Шансель Мбемба (автогол) (61') Милан: Чиприан Тэтэрушану, Давиде Калабрия (Пьер Калюлю, 46'), Фикайо Томори, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Сандро Тонали (Франк Кессье, 69'), Исмаэль Беннасер, Алексис Салемакерс, Браим Диас (Раде Крунич, 68'), Рафаэл Леау (Дэниел Мальдини, 85'), Оливье Жиру (Златан Ибрагимович, 76') Порту: Мехди Тареми (Пепе, 85'), Evanilson (Chico Conceicao, 79'), Луис Диас (Бруну Кошта, 79'), Сержиу Оливейра (Vitinha, 69'), Марко Груич, Отавио (Антонио Мартинес, 86'), Заиду Сануси, Пепе, Шансель Мбемба, Жоау Мариу, Диогу Кошта Предупреждения: Stefano Pioli (28'), Марко Груич (49'), Фикайо Томори (55'), Шансель Мбемба (65'), Vitinha (73'), Chico Conceicao (90 + 2')

    «Порту» набрал пять очков и поднялся на второе место в группе В, «россонери» набрали первое очко в текущем сезоне Лиги чемпионов и продолжают быть аутсайдером квартета.

    В следующем туре 24 ноября «Милан» сыграет на выезде против «Атлетико», а «Порту» — в гостях с «Ливерпулем».

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