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    Петржела: Неважная форма «Ювентуса» — шанс для «Зенита»

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    Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением по поводу предстоящего матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит».

    Властимил Петржела
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    Властимил Петржела

    «"Ювентус" испытывал проблемы в последних играх, можно сказать, что там провал, потому что руководство злится на тренеров и команду. Я думаю, что это шанс для "Зенита", потому что клуб, наоборот, в хорошей форме, что доказывают последние результаты в чемпионате. Хорошие победы над московскими командами добавят игрокам сил, я надеюсь, что "Зенит" не проиграет.

    По сравнению с прошлой игрой "Зениту" нужно играть лучше в нападении. В первом матче команда хорошо играла в обороне, но все равно уступила, но в нападении ничего не показала. Я надеюсь, что "Зенит" покажет себя в атаке, потому что по последним матчам видно, что "Ювентус" имеет проблемы в обороне», — цитирует Петржелу ТАСС.

    Прогноз на матч «Ювентус» — «Зенит»

    «Ювентус» с 9-ю очками после трех игр занимает первое место в таблице группы H. «Зенит» с тремя баллами на счету располагается на третьей позиции.

    Матч 4-го тура ЛЧ «Ювентус» — «Зенит» состоится 2 ноября в Турине.

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