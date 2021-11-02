Петржела: Неважная форма «Ювентуса» — шанс для «Зенита»

Экс-наставник «Зенита»поделился мнением по поводу предстоящего матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит».

«"Ювентус" испытывал проблемы в последних играх, можно сказать, что там провал, потому что руководство злится на тренеров и команду. Я думаю, что это шанс для "Зенита", потому что клуб, наоборот, в хорошей форме, что доказывают последние результаты в чемпионате. Хорошие победы над московскими командами добавят игрокам сил, я надеюсь, что "Зенит" не проиграет.

По сравнению с прошлой игрой "Зениту" нужно играть лучше в нападении. В первом матче команда хорошо играла в обороне, но все равно уступила, но в нападении ничего не показала. Я надеюсь, что "Зенит" покажет себя в атаке, потому что по последним матчам видно, что "Ювентус" имеет проблемы в обороне», — цитирует Петржелу ТАСС.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Зенит»

«Ювентус» с 9-ю очками после трех игр занимает первое место в таблице группы H. «Зенит» с тремя баллами на счету располагается на третьей позиции.

Матч 4-го тура ЛЧ «Ювентус» — «Зенит» состоится 2 ноября в Турине.