«Ювентус»
Итальянцы лидируют в группе H с 9 набранными очками. В случае победы или ничьей туринская команда гарантирует себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.
«Ювентус» начал групповой этап ЛЧ с выездного разгрома «Мальме» (3:0), а потом с минимальным счетом обыграл сначала «Челси» на своем поле, а потом и «Зенит».
В последних матчах Серии А туринцы спаслись от выездного поражения в матче с «Интером» (1:1), но проиграли «Сассуоло» дома и «Вероне» на выезде с одинаковым счетом 1:2.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
После 11 туров Серии А подопечные Аллегри с 15 очками идут на 10-м месте. Разница мячей 15-15.
«Зенит»
«Зенит» с 3 набранными очками занимает 3-е место в группе H. Победа в Турине оставляет им шансы на борьбу за 1-ю строчку в квартете.
В стартовом матче ЛЧ подопечные Сергея Семака уступили в Лондоне «Челси» (0:1), а во 2-м туре дома разгромили «Мальме» (4:0). Матч с «Юве» шел к ничьей, но питерцы пропустили на последних минутах — 0:1.
После этого в рамках РПЛ «Зенит» дома разгромил «Спартак» со счетом 7:1, а потом в Петербурге же победил «Динамо» — 4:1.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
После 13 туров РПЛ «Зенит» с 29 очками возглавляет таблицу. Разница мячей 34-16, Дзюба забил 7 голов.
Прогноз и ставка
На победу «Ювентуса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.58, на ничью в основное время — 4.20, а на победу «Зенита» — 5.80.
«Зенит» проиграл в 5 из 6 предыдущих матчей в ЛЧ. В гостях в этом турнире команда уступила в 6 последних поединках.
На своем поле в ЛЧ «Ювентус» победил в 8 из 9 предыдущих матчей. Прогнозируем, что
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