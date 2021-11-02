Встреча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022 в квартете H между «Ювентусом» (Италия) и «Зенитом» (Россия) состоится 2 ноября. Матч пройдет на «Альянц арене» в Турине и начнется в 23:00 мск. «Ювентус» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

Итальянцы лидируют в группе H с 9 набранными очками. В случае победы или ничьей туринская команда гарантирует себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Ювентус» начал групповой этап ЛЧ с выездного разгрома «Мальме» (3:0), а потом с минимальным счетом обыграл сначала «Челси» на своем поле, а потом и «Зенит».

В последних матчах Серии А туринцы спаслись от выездного поражения в матче с «Интером» (1:1), но проиграли «Сассуоло» дома и «Вероне» на выезде с одинаковым счетом 1:2.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

После 11 туров Серии А подопечные Аллегри с 15 очками идут на 10-м месте. Разница мячей 15-15. Не сыграют Кин, Де Шильо и Хорхе, под вопросом Рэмзи, Кьеза и Ругани.

«Зенит»

«Зенит» с 3 набранными очками занимает 3-е место в группе H. Победа в Турине оставляет им шансы на борьбу за 1-ю строчку в квартете.

В стартовом матче ЛЧ подопечные Сергея Семака уступили в Лондоне «Челси» (0:1), а во 2-м туре дома разгромили «Мальме» (4:0). Матч с «Юве» шел к ничьей, но питерцы пропустили на последних минутах — 0:1.

После этого в рамках РПЛ «Зенит» дома разгромил «Спартак» со счетом 7:1, а потом в Петербурге же победил «Динамо» — 4:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После 13 туров РПЛ «Зенит» с 29 очками возглавляет таблицу. Разница мячей 34-16, Дзюба забил 7 голов. Не сыграют Кузяев, Оздоев и Дуглас, под вопросом Круговой и Малком.

Прогноз и ставка

На победу «Ювентуса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.58, на ничью в основное время — 4.20, а на победу «Зенита» — 5.80.

«Зенит» проиграл в 5 из 6 предыдущих матчей в ЛЧ. В гостях в этом турнире команда уступила в 6 последних поединках.

На своем поле в ЛЧ «Ювентус» победил в 8 из 9 предыдущих матчей. Прогнозируем, что «Юве» не проиграет .