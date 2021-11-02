ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Сочи»Бенефис Кассьеры и место в «зоне трех». «Сочи» на выезде обыграл «Арсенал» Эмиль Смит-РоуАПЛ. Победы «Челси» и «Арсенала», «Ман Сити» и «Ливерпуль» потеряли очки, «МЮ» разгромил «Тоттенхэм» Игроки «Зенита»РПЛ. «Зенит» разгромил «Динамо», «Рубин» выиграл у ЦСКА, «Спартак» не справился с «Ростовом»
  • 00:58
    • «Реал Сосьедад» упустил победу в баскском дерби с «Атлетиком»
  • 00:44
    • «Милан» в меньшинстве обыграл «Рому» и догнал «Наполи»
  • 00:25
    • Владелец «Спартака» подал в суд на блогера за публичные оскорбления
  • 20:18
    • «Атлетико» всухую разгромил «Бетис»
  • 22:07
    • «Наполи» победил «Салернитану» в матче с двумя удалениями
  • 21:53
    • Гол Померко принес «Торпедо» победу над «Спартаком-2»
  • 21:24
    • «Вест Хэм» на выезде разгромил «Астон Виллу»
    Все новости спорта

    Сумеет ли «Зенит» воспользоваться проблемами «Ювентуса»?

    «Ювентус» — «Зенит». Прогноз (к. 1.97) и ставки на футбол, Лига чемпионов, 2 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Зенит Прогнозы на футбол России Прогнозы на Ювентус Прогнозы на футбол Италии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Зенит»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Зенит» — «Ювентус»
    Встреча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022 в квартете H между «Ювентусом» (Италия) и «Зенитом» (Россия) состоится 2 ноября. Матч пройдет на «Альянц арене» в Турине и начнется в 23:00 мск. «Ювентус» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 02 Ноября 2021 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 23:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.53
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 6.50
  • Ставка!
    •

    «Ювентус»

    Итальянцы лидируют в группе H с 9 набранными очками. В случае победы или ничьей туринская команда гарантирует себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

    «Ювентус» начал групповой этап ЛЧ с выездного разгрома «Мальме» (3:0), а потом с минимальным счетом обыграл сначала «Челси» на своем поле, а потом и «Зенит».

    В последних матчах Серии А туринцы спаслись от выездного поражения в матче с «Интером» (1:1), но проиграли «Сассуоло» дома и «Вероне» на выезде с одинаковым счетом 1:2.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    После 11 туров Серии А подопечные Аллегри с 15 очками идут на 10-м месте. Разница мячей 15-15. Не сыграют Кин, Де Шильо и Хорхе, под вопросом Рэмзи, Кьеза и Ругани.

    «Зенит»

    «Зенит» с 3 набранными очками занимает 3-е место в группе H. Победа в Турине оставляет им шансы на борьбу за 1-ю строчку в квартете.

  • Второй тайм показал разницу. «Зенит» оказался на голову выше «Динамо» в атаке
  • В матче 13 тура РПЛ «Зенит» на своем поле разгромил московское «Динамо» со счетом 4:1
  • 29/10/2021

    • В стартовом матче ЛЧ подопечные Сергея Семака уступили в Лондоне «Челси» (0:1), а во 2-м туре дома разгромили «Мальме» (4:0). Матч с «Юве» шел к ничьей, но питерцы пропустили на последних минутах — 0:1.

    После этого в рамках РПЛ «Зенит» дома разгромил «Спартак» со счетом 7:1, а потом в Петербурге же победил «Динамо» — 4:1.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После 13 туров РПЛ «Зенит» с 29 очками возглавляет таблицу. Разница мячей 34-16, Дзюба забил 7 голов. Не сыграют Кузяев, Оздоев и Дуглас, под вопросом Круговой и Малком.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ювентуса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.58, на ничью в основное время — 4.20, а на победу «Зенита» — 5.80.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Зенит» проиграл в 5 из 6 предыдущих матчей в ЛЧ. В гостях в этом турнире команда уступила в 6 последних поединках.

    На своем поле в ЛЧ «Ювентус» победил в 8 из 9 предыдущих матчей. Прогнозируем, что «Юве» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.90 и ТБ 2,5 за 1.83.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Сиэтл — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лейкерс — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Сибирь — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хальмстад — АИК
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Болонья — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Валансьен — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Леванте — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.64
  • Экспресс дня 1 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Мальме — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Зальцбург
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ювентус» — «Зенит»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 02.11.2021. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Зенит» воспользоваться проблемами «Ювентуса»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры