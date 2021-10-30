«Унион» — «Бавария»: счет матча 2:5, обзор голов

Берлинскийпотерпел домашнее поражение от мюнхенской(2:5) в матче 10-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей дубль оформил польский нападающий Роберт Левандовский, отличившийся с игры и с пенальти.

Еще по голу забили Лерой Сане, Кингсли Коман и Томас Мюллер , который также записал на свой счет три голевых передачи.

Мячи хозяев на счету Нико Гисельмана и Юлиана Рюэрсона.

Футбол. Германия. Бундеслига Унион — Бавария 2:5 Голы: 0:1 Роберт Левандовски (пенальти) (15'), 0:2 Роберт Левандовски (23'), 0:3 Лерой Зане (35'), 1:3 Нико Гисельман (43'), 1:4 Кингсли Коман (61'), 2:4 Юлиан Рюэрсон (65'), 2:5 Томас Мюллер (79') Унион: Андреас Люте, Пауль Еккель, Робин Кнохе, Тимо Баумгартль, Кристофер Триммель (Юлиан Рюэрсон, 64'), Генки Харагути (Kevin Moehwald, 75'), Рани Хедира, Гриша Прёмель (Седрик Тойхерт, 64'), Нико Гисельман, Шеральдо Бекер (Андреас Фогльзаммер, 75'), Тайво Авонийи (Кевин Бехренс, 64') Бавария: Роберт Левандовски, Лерой Зане (Джамал Мусиала, 62'), Томас Мюллер, Кингсли Коман (Серж Гнабри, 80'), Корентин Толиссо (Марсель Забитцер, 68'), Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис, Лукас Эрнандес (Деотшанкюль Юпамекано, 68'), Никлас Зюле, Йосип Штанишич (Бенжамен Павар, 68'), Мануэль Нойер Предупреждения: Пауль Еккель (15'), Никлас Зюле (30')

В параллельном матче «Фрайбург» одержал домашнюю победу над «Гройтер Фюрт» со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Николас Хефлер с передачи Винченцо Грифо, и сам Грифо, реализовавший пенальти. Еще один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Симон Аста.

Гол «Гройтер Фюрта» забил Джейми Левелинг.

Футбол. Германия. Бундеслига Фрайбург — Гройтер Фюрт 3:1 Голы: 1:0 Simon Asta (автогол) (20'), 2:0 Николас Хефлер (39'), 2:1 Джейми Левелинг (74'), 3:1 Винченцо Грифо (пенальти) (79') Фрайбург: Марк Флеккен, Lukas Kuebler, Филипп Линхарт, Нико Шлоттербек, Кристиан Гюнтер, Kevin Schade (Noah Weisshaupt, 83'), Максимилиан Эггештайн (Янник Кайтель, 83'), Николас Хефлер (Яник Хаберер, 75'), Винченцо Грифо, У Ён Чон (Эрмедин Демирович, 75'), Лукас Хёлер (Кевен Шлоттербек, 90') Гройтер Фюрт: Бранимир Хргота, Седрик Иттен, Джейми Левелинг, Джулиан Грин (Тимоти Тильман, 76'), Пауль Зегуин, Себастьян Грисбек (Max Christiansen, 42'), Йетро Виллемс (Жан-Лука Иттер, 76'), Ник Виргевер (Abdourahmane Barry, 63'), Ханс Нуну Сарпей, Simon Asta, Мариус Функ Предупреждения: Джулиан Грин (41'), Max Christiansen (49')

«Бавария» набрала 25 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги, «Фрайбург» с 22 очками идет третьим.

«Унион», потерпев второе поражение в сезоне, с 16 очками занимает пятое место, а «Грйотер Фюрт» замыкает таблицу, набрав всего одно очко.

Календарь и таблица Бундеслиги

В следующем туре мюнхенская команда на своем поле сыграет против «Фрайбурга», а клуб из Берлина в гостях встретится с «Кельном».