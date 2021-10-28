«Коллективное помутнение». Салихамиджич не смог объяснить разгромное поражение «Баварии» в Кубке Германии

Спортивный директор «Баварии»признался, что для него стало шоком крупное поражение команды от менхенгладбахскойво втором раунде Кубка Германии.

«Бавария» проиграла в Менхенгладбахе со счетом 0:5, впервые за 43 года уступив с разницей в пять мячей. Мюнхенский клуб второй год подряд вылетел из Кубка Германии после второго раунда.

«Это просто шокирующе. Команда отсутствовала на поле в этой игре. В первом тайме мы не выиграли ни одного единоборства , полностью исчезли переходы из обороны в атаку.

Коллективное помутнение, которое невозможно объяснить», — приводит слова Салихамиджича в своем твиттере журналист Патрик Штрассер.

«Бавария» также прервала результативную серию, которая составляла 84 матча. Мировой рекорд по этому показателю принадлежит аргентинскому клубу «Ривер Плейт», который забивал хотя бы один гол в 96 матчах подряд в период с 1936 по 1939 год.