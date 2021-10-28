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    «Коллективное помутнение». Салихамиджич не смог объяснить разгромное поражение «Баварии» в Кубке Германии

    Футбол Бавария Боруссия М
    Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич признался, что для него стало шоком крупное поражение команды от менхенгладбахской «Боруссии» во втором раунде Кубка Германии.

    Хасан Салихамиджич
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    Хасан Салихамиджич

    «Бавария» проиграла в Менхенгладбахе со счетом 0:5, впервые за 43 года уступив с разницей в пять мячей. Мюнхенский клуб второй год подряд вылетел из Кубка Германии после второго раунда.

    «Это просто шокирующе. Команда отсутствовала на поле в этой игре. В первом тайме мы не выиграли ни одного единоборства , полностью исчезли переходы из обороны в атаку.

    Коллективное помутнение, которое невозможно объяснить», — приводит слова Салихамиджича в своем твиттере журналист Патрик Штрассер.

    «Бавария» также прервала результативную серию, которая составляла 84 матча. Мировой рекорд по этому показателю принадлежит аргентинскому клубу «Ривер Плейт», который забивал хотя бы один гол в 96 матчах подряд в период с 1936 по 1939 год.

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