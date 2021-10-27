«Боруссия» М — «Бавария»: счет матча 5:0, обзор голов

Менхенгладбахскаяодержала домашнюю победу над мюнхенской(5:0) в матче 2-го раунда Кубка Германии.

Счет открыл уже на 2-й минуте французский хавбек хозяев Куадио Коне, после чего дубли на свой счет записали алжирский защитник Рами Бенсебаини и швейцарский форвард Брил Эмболо.

Футбол. Германия. Кубок Боруссия М — Бавария 5:0 Голы: 1:0 Куадио Коне (2'), 2:0 Рами Бенсебаини (15'), 3:0 Рами Бенсебаини (пенальти) (21'), 4:0 Брил Эмболо (51'), 5:0 Брил Эмболо (57') Боруссия М: Ян Зоммер, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Рами Бенсебаини, Joe Scally, Денис Закария, Куадио Коне, Луис Байер (Лука Нец, 54'), Йонас Хофман (Флориан Нойхаус, 73'), Ларс Штиндль (Алассан Плеа, 69'), Брил Эмболо (Марку Тюрам, 73') Бавария: Роберт Левандовски, Лерой Зане, Томас Мюллер, Серж Гнабри (Йосип Штанишич, 67'), Леон Горецка (Корентин Толиссо, 64'), Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис (Кингсли Коман, 55'), Лукас Эрнандес, Деотшанкюль Юпамекано (Никлас Зюле, 55'), Бенжамен Павар, Мануэль Нойер Предупреждения: Деотшанкюль Юпамекано (46'), Денис Закария (79')

В других матчах «Штутгарт» дома уступил «Кельну» (0:2), а «Ганновер» крупно обыграл «Фортуну» (3:0).