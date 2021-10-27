«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:0 (5:3)

Лондонскийв домашнем матче 1/8 финала Кубка английской лиги одолел

Основное время матча завершилось без забитых мячей. В серии послематчевых пенальти точнее были «молотобойцы» — 5:3.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Вест Хэм — Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм: Альфонс Ареола, Бенджамин Джонсон, Крэйг Доусон, Исса Диоп, Аарон Крессвел, Томаш Соучек, Марк Ноубл, Андрей Ярмоленко (Джаррод Боуэн, 62'), Мануэль Лансини (Владимир Цоуфаль, 82'), Артур Масуаку (Пабло Форнальс, 62'), Никола Влашич (Саид Бенрахма, 62') Манчестер Сити: Рахим Стерлинг, C.Palmer (Габриэл Жезус, 76'), Рияд Марез (Филип Фоден, 72'), Илкай Гюндоган, Фернандиньо, Кевин Де Брёйне (Джек Грилиш, 83'), Александр Зинченко, Натан Аке, Джон Стоунс, Кайл Уолкер (Жоау Канселу, 46'), Закари Стеффен

В параллельном матче «Лестер» одержал домашнюю победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» — 2:2 (4:2 по пенальти).

Лисы открыли счет уже на 6-й минуте — отличился Харви Барнс.

В добавленное к первому тайму время Адам Уэбстер сравнял счет, но минуту спустя Адемола Лукман вновь вывел «Лестер» вперед.

Вновь счет сравнялся после гола Энока Мвепу на 71-й минуте и уже не изменился до серии пенальти, где точнее были хозяева.