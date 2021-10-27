«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:0 (5:3)

Основное время матча завершилось без забитых мячей. В серии послематчевых пенальти точнее были «молотобойцы» — 5:3.
Футбол. Англия. Кубок Лиги
Вест Хэм — Манчестер Сити 0:0
Вест Хэм: Альфонс Ареола, Бенджамин Джонсон, Крэйг Доусон, Исса Диоп, Аарон Крессвел, Томаш Соучек, Марк Ноубл, Андрей Ярмоленко (Джаррод Боуэн, 62'), Мануэль Лансини (Владимир Цоуфаль, 82'), Артур Масуаку (Пабло Форнальс, 62'), Никола Влашич (Саид Бенрахма, 62') Манчестер Сити: Рахим Стерлинг, C.Palmer (Габриэл Жезус, 76'), Рияд Марез (Филип Фоден, 72'), Илкай Гюндоган, Фернандиньо, Кевин Де Брёйне (Джек Грилиш, 83'), Александр Зинченко, Натан Аке, Джон Стоунс, Кайл Уолкер (Жоау Канселу, 46'), Закари Стеффен
В параллельном матче «Лестер» одержал домашнюю победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» — 2:2 (4:2 по пенальти).
Лисы открыли счет уже на 6-й минуте — отличился Харви Барнс.
В добавленное к первому тайму время Адам Уэбстер сравнял счет, но минуту спустя Адемола Лукман вновь вывел «Лестер» вперед.
Вновь счет сравнялся после гола Энока Мвепу на 71-й минуте и уже не изменился до серии пенальти, где точнее были хозяева.
Футбол. Англия. Кубок Лиги
Лестер — Брайтон энд Хоув Альбион 2:2
Гол: 1:0 Харви Льюис Барнс (6') Лестер: Дэнни Уорд, Чаглар Сёюнджю, Янник Вестергор, Райан Бертранд (Нампалис Менди, 59'), Вонта Дэйли-Кэмпбелл (Рикарду Перейра, 73'), Kiernan Dewsbury-Hall (Джеймс Мэддисон, 59'), Хамза Чодури (Бубакари Сумаре, 66'), Люк Томас, Адемола Лукман (Келечи Ихеаначо, 73'), Харви Льюис Барнс, Патсон Дака Брайтон энд Хоув Альбион: Юрген Локадия, Аарон Коннолли, Jeremy Sarmiento (Ниль Мопе, 69'), Дэниел Бёрн (Энок Мвепу, 46'), Алексис Мак Аллистер, Паскаль Гросс, Йоэл Велтман (Льюис Данк, 63'), Haydon Roberts (Марк Кукурелья, 69'), Адам Уэбстер (Ив Биссума, 63'), Шейн Даффи, Джейсон Стил Предупреждения: Нампалис Менди (77'), Келечи Ихеаначо (89')