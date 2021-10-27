«Вильярреал» — «Кадис»: счет матча 3:3, обзор голов

В матче 11-го тура чемпионата Испаниина своем поле сыграл вничью с— 3:3.

В составе гостей хет-трик оформил Чоко Лосано.

За «Вильярреал» отличились По Торрес, Булайе Диа и Арно Груневелд Даньюма, забивший на шестой добавленной минуте и спасший хозяев от поражения.

Футбол. Испания. Примера Вильярреал — Кадис 3:3 Голы: 0:1 Энтони Лосано (14'), 1:1 Пау Торрес (43') Вильярреал: Серхио Асенхо, Марио Гаспар (Серж Орье, 61'), Айсса Манди, Пау Торрес, Альфонсо Педраса (Первис Эступинан, 74'), Даниэль Парехо, Висенте Иборра (Франсис Коклен, 61'), Ману Тригерос (Самуэль Чуквезе, 61'), Йереми Пино, Пако Алькасер (Булайе Диа, 74'), Arnaut Danjuma Кадис: Рубен Собрино, Энтони Лосано (Флорин Андоне, 71'), Алекс Фернандес, Йенс Йонссон (Карлос Акапо, 53'), Ivan Chapela (Иван Алехо, 53'), Fali (Томас Аларкон, 71'), Альфонсо Эспино, Виктор Чуст, Вараздат Ароян, Исаак Карселен (Сальва Санчес, 64'), Херемиас Ледесма Предупреждения: Айсса Манди (20'), Альфонсо Эспино (32'), Fali (37'), Пако Алькасер (45 + 2'), Энтони Лосано (50'), Иван Алехо (60'), Франсис Коклен (70'), Карлос Акапо (89'), Вараздат Ароян (90 + 1')

«Вильярреал» находится на 12-м месте в турнирной таблице Примеры, «Кадис» расположился на 17-й строчке.