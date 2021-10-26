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    «Динамо» разгромило «Оренбург» и вышло в 1/8 финала Кубка России

    Футбол Кубок России Футбол России Динамо Оренбург
    Московское «Динамо» одержало гостевую победу над «Оренбургом» в групповом этапе Кубка России.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    Матч завершился победой столичного клуба со счетом 3:0.

    По голу в ворота «Оренбурга» забили Константин Тюкавин (8-я минута), Никола Моро (81) и Роман Евгеньев (87).

    «Динамо» благодаря этой победе заняло первое место в группе и вышло в 1/8 финала Кубка России.

    Кубок России. Кубок России
    «Оренбург» — «Динамо» (Москва) — 0:3 (0:1)
    Голы: Тюкавин, 8 (0:1). Моро, 81 (0:2). Евгеньев, 87 (0:3)«Оренбург»: Полетаев, Козлов (Малых, 69), Гойкович, Стаматов (Сычевой, 75), Аюпов, Эктов, Миронов, Шаболин (Титков, 47), Корян (Бидловский, 80), Прудников, Диалло (Фамейе, 46)«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Скопинцев, Бальбуэна, Евгеньев, Кутицкий, Грулев (Игбун, 83), Шиманьски (Фомин, 46), Захарян (Моро, 72), Нжи (Макаров, 58), Тюкавин (Гладышев, 83)Предупреждения: Аюпов, 20. Стаматов, 38. Прудников, 52

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