«Динамо» разгромило «Оренбург» и вышло в 1/8 финала Кубка России

Константин Тюкавин Фото: twitter.com/fcdynamo
Матч завершился победой столичного клуба со счетом 3:0.
По голу в ворота «Оренбурга» забили Константин Тюкавин (8-я минута), Никола Моро (81) и Роман Евгеньев (87).
«Динамо» благодаря этой победе заняло первое место в группе и вышло в 1/8 финала Кубка России.
Кубок России. Кубок России
«Оренбург» — «Динамо» (Москва) — 0:3 (0:1)
Голы: Тюкавин, 8 (0:1). Моро, 81 (0:2). Евгеньев, 87 (0:3)«Оренбург»: Полетаев, Козлов (Малых, 69), Гойкович, Стаматов (Сычевой, 75), Аюпов, Эктов, Миронов, Шаболин (Титков, 47), Корян (Бидловский, 80), Прудников, Диалло (Фамейе, 46)«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Скопинцев, Бальбуэна, Евгеньев, Кутицкий, Грулев (Игбун, 83), Шиманьски (Фомин, 46), Захарян (Моро, 72), Нжи (Макаров, 58), Тюкавин (Гладышев, 83)Предупреждения: Аюпов, 20. Стаматов, 38. Прудников, 52
Уверенная победа над «Оренбургом» 🔥— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 26, 2021
Проходим в следующий раунд розыгрыша Кубка 🔝
Поздравляем, динамовцы! ⚪️🔵#ДинамоМосква #футбол #ОренбургДинамо #КубокРоссии pic.twitter.com/PlAN38xgYo