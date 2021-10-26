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    «Челси» по пенальти прошел «Саутгемптон» в Кубке английской лиги

    «Челси» — «Саутгемптон» : счет матча 1:1 (4:3), обзор голов

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Челси Саутгемптон
    Лондонский «Челси» в домашнем матче 1/8 финала Кубка английской лиги обыграл «Саутгемптон» — 1:1 (4:3 по пенальти).

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    Хозяева открыли счет на 44-й минуте — отличился Кай Хаверц. От ушла поля подача последовала в центр штрафной площади «святых», а там выше всех смог выпрыгнуть Хаверц, который чётким ударом головой поразил дальний нижний угол.

    На 47-й минуте Че Адамс сравнял счет. С правого фланга в штрафную площадь «Челси» ворвался Уокер-Питерс, который пробил низом с острого угла — мяч прошёл между ногами Кепы дальше, и буквально с метра Адамс внёс мяч в ворота.

    По истечение основного времени игра перешла в серию пенальти, где победный удар нанес Рис Джеймс.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Челси — Саутгемптон 1:1
    Голы: 1:0 Кай Хаверц (44'), 1:1 Че Адамс (47') Челси: Кепа Аррисабалага, Рис Джеймс, Трево Чалоба, Маланг Сарр, Каллум Хадсон-Одои, Матео Ковачич, Сауль Ньигес, Маркос Алонсо, Хаким Зиеш (Мэйсон Маунт, 67'), Росс Баркли (Бен Чилвел, 67'), Кай Хаверц Саутгемптон: Адам Армстронг, Че Адамс (Шейн Патрик Лонг, 66'), Мусса Дженепо (Валентино Ливраменто, 83'), Стюарт Армстронг (Уильям Смоллбоун, 78'), Ибраима Диало (Ориоль Ромеу Видаль, 77'), Нейтан Телла (Тео Уолкотт, 67'), Кайл Уолкер-Питерс, Мохаммед Салису, Лянцо, Yan Valery, Фрейзер Форстер Предупреждения: Ибраима Диало (23'), Мусса Дженепо (80'), Фрейзер Форстер (90')

    Благодаря этой победе лондонцы вышли в четвертьфинал турнира, а их соперник станет известен позже.

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