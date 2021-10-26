Березуцкий: Победа над «Металлургом» точно не досталась ЦСКА малой кровью

Наставник ЦСКАвысказался о победе над липецким «Металлургом» в матче Кубка России (2:0).

«Победа точно не досталась нам малой кровью. Игра была тяжелой, как и поле. Я не помню, чтобы матчи на Кубок против команд ФНЛ были легкими. Результатом я доволен, а как-то оценивать игру на таком газоне очень сложно.

Я бы сказал болельщикам спасибо! У нас вторая игра на Кубок, и нас отлично поддерживали что в Ижевске, что здесь. Поддержка была хорошей и теплой, чувствовали себя как дома.

Болельщики скандировали, что Кубок должен быть нашим? У нас всегда одни задачи. Болельщики также скандируют, что ЦСКА всегда должен быть первым, что мы должны быть чемпионами. Это отличные кричалки, которые заставляют нас двигаться вперед», — цитирует Березуцкого пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА набрал шесть очков и занял первое место в группе. Команда пробилась в 1/8 финала.