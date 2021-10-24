«Бетис» — «Райо Вальекано»: счет матча 3:2, обзор голов

Футболисты «Бетиса» Фото: globallookpress.com
Встреча, которая прошла на стадионе «Бенито Вильямарин», завершилась со счетом 3:2.
У хозяев отличились Алекс Морено (22 минута), Хуанми (24) и Виллиан Жозе (75, с пенальти).
Гости ответили точными ударами Ранди Нтекья (45+1) и Альваро Гарсии (65).
Футбол. Испания. Примера
Бетис — Райо Вальекано 3:2
Голы: 1:0 Алекс Морено (22'), 2:0 Хуанми (24') Бетис: Клаудио Браво, Эктор Бельерин, Марк Бартра, Эдгар Гонсалес, Алекс Морено, Родригес Гидо, Серхио Каналес (Вилльям Карвалью, 80'), Родриго Эрнандес (Андрес Гуардадо, 70'), Набиль Фекир, Хуанми (Диего Лайнес, 70'), Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 88') Райо Вальекано: Ранди Нтекья (Бебе, 80'), Альваро Гарсия, Оскар Трехо (Радамель Фалькао, 71'), Mario Hernandez (Иси Паласон, 46'), Унаи Лопес, Пате Сисс (Сантьяго Комесанья, 46'), Франсиско Гарсия, Алехандро Катена, Nikola Maras (Хосе Посо, 88'), Иван Балью, Столе Димитриевски Предупреждения: Альваро Гарсия (31'), Эдгар Гонсалес (32'), Оскар Трехо (61')
В турнирной таблице Примеры «Бетис» занимает четвертое место (18 очков), а «Райо Вальекано» — седьмое (16 очков).