ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахПубличное надругательство. «Ливерпуль» на «Олд Траффорд» устроил голевую феерию
  • 20:56
    • «Зенит» отгрузил «Спартаку» семь мячей, Азмун и Мостовой оформили дубли
  • 19:15
    • «Реал» победил «Барселону» в «Эль Класико»
  • 20:24
    • «Ливерпуль» разбил «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»
  • 18:57
    • Карацев — победитель Кубка Кремля
  • 18:22
    • Гол Себая принес «Ахмату» домашнюю победу над «Уралом»
    Все новости спорта

    «Бетис» одержал победу над «Райо Вальекано»

    «Бетис» — «Райо Вальекано»: счет матча 3:2, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Бетис Райо Вальекано Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    «Бетис» одержал победу над «Райо Вальекано» в домашнем матче десятого тура испанской Примеры.

    Футболисты «Бетиса»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футболисты «Бетиса»

    Встреча, которая прошла на стадионе «Бенито Вильямарин», завершилась со счетом 3:2.

    У хозяев отличились Алекс Морено (22 минута), Хуанми (24) и Виллиан Жозе (75, с пенальти).

    Гости ответили точными ударами Ранди Нтекья (45+1) и Альваро Гарсии (65).

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Райо Вальекано 3:2
    Голы: 1:0 Алекс Морено (22'), 2:0 Хуанми (24') Бетис: Клаудио Браво, Эктор Бельерин, Марк Бартра, Эдгар Гонсалес, Алекс Морено, Родригес Гидо, Серхио Каналес (Вилльям Карвалью, 80'), Родриго Эрнандес (Андрес Гуардадо, 70'), Набиль Фекир, Хуанми (Диего Лайнес, 70'), Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 88') Райо Вальекано: Ранди Нтекья (Бебе, 80'), Альваро Гарсия, Оскар Трехо (Радамель Фалькао, 71'), Mario Hernandez (Иси Паласон, 46'), Унаи Лопес, Пате Сисс (Сантьяго Комесанья, 46'), Франсиско Гарсия, Алехандро Катена, Nikola Maras (Хосе Посо, 88'), Иван Балью, Столе Димитриевски Предупреждения: Альваро Гарсия (31'), Эдгар Гонсалес (32'), Оскар Трехо (61')

    В турнирной таблице Примеры «Бетис» занимает четвертое место (18 очков), а «Райо Вальекано» — седьмое (16 очков).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Ювентус» победную серию?
  • «Интер» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Забьет ли Месси на «Велодроме»?
  • «Марсель» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Стамбульское дерби будет результативным?
  • «Бешикташ» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.99
  • Экспресс дня 25 октября
  • Завтра в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Бешикташ — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Атлетико Мадрид — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Каролина — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Вегас — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Авангард — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры