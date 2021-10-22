«Торино» — «Дженоа»: счет матча 3:2, обзор голов

одержал победу надв домашнем матче девятого тура итальянской Серии А.

Встреча, которая прошла в Турине, завершилась со счетом 3:2.

На 14-й минуте Арнальдо Антонио Санабрия открыл счет. На 31-й минуте он сделал результативную передачу на Томмазо Побегу, который удвоил преимущество «быков».

Генуэзцы сократили отставание на 69-й минуте усилиями Маттиа Дестро.

Еще через восемь минут Йосип Брекало вернул хозяевам преимущество в два мяча. И спустя три минуты Фелипе Кайседо установил окончательный результат.

Футбол. Италия. Серия А Торино — Дженоа 3:2 Голы: 1:0 Антонио Санабрия (14'), 2:0 Томмазо Побега (31'), 2:1 Маттиа Дестро (70'), 3:1 Йосип Брекало (77'), 3:2 Фелипе Кайседо (81') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Коффи Джиджи, Бремер Глейсон, Алессандро Буонджорно, Уилфрид Синго (Мергим Войвода, 59'), Саша Лукич, Томмазо Побега, Кристиан Даниэль Ансальди (Ола Эйна, 72'), Кароль Линетти (Деннис Прает, 59'), Йосип Брекало, Антонио Санабрия (Андреа Белотти, 59') Дженоа: Маттиа Дестро (Горан Пандев, 79'), Стефано Стураро (Валон Бехрами, 69'), Andrea Cambiaso, Абдулайе Туре (Пабло Гальдамес, 46'), Николо Ровелла, Калеб Экубан (Фелипе Кайседо, 61'), Мохамед Фарес, Доменико Кришито, Johan Vasquez, Паоло Гильоне (Yayah Kallon, 46'), Сальваторе Сиригу Предупреждения: Johan Vasquez (64'), Мохамед Фарес (79'), Yayah Kallon (85'), Томмазо Побега (89'), Деннис Прает (90 + 2')

В турнирной таблице Серии А «Торино» занимает десятое место (11 очков), а «Дженоа» — 19-е (6 очков).