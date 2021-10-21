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    ЦСКА София — Заря прямая трансляция 21.10.2021, смотреть онлайн

    ЦСКА София — Заря: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

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    В 22:00 начнётся прямая трансляция матча «ЦСКА София» — «Заря» в группе C Лиги конференций.

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    В турнирной таблице «ЦСКА София» занимает 3 место с 1 очком, «Заря» — 4 место с 0 очками.

    Последний матч между собой: «Заря» — «ЦСКА София» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «ЦСКА София»).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ЦСКА София» — «Заря» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «ЦСКА София» — «Заря».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «ЦСКА София» и «Заря» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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