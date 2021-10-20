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    «Бавария» забила 4 мяча в ворота «Бенфики»

    «Бенфика» — «Бавария»: счет 0:4, обзор голов

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    В матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов «Бавария» на выезде разгромила «Бенфику» со счетом 4:0.

    Лерой Сане
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    Лерой Сане

    Перед первым голом арбитры не засчитали 2 гола гостей из-за офсайда и игры рукой. На 70 минуте матча счет был открыт благодаря голу Лероя Сане.

    Через 10 минуте после первого мяча у «Бенфики» автоголом отметился Эвертон. На 82 минуте Сане сделал ассист, с которого утроил результат Роберт Левандовски. Спустя 3 минуты Сане оформил дубль и поставил точку в матче.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа E
    Бенфика — Бавария 0:4
    Голы: 0:1 Лерой Зане (70'), 0:2 Эвертон (автогол) (80'), 0:3 Роберт Левандовски (82'), 0:4 Лерой Зане (85') Бенфика: Одиссеас Влаходимос, Lucas Verissimo, Николас Отаменди, Ян Вертонген, Андре Алмейда (Диогу Гонсалвеш, 40'), Жоау Мариу (Адель Таарабт, 81'), Юлиан Вайгль, Алехандро Гримальдо, Рафаэл Силва (Пицци, 81'), Роман Яремчук (Эвертон, 76'), Дарвин Нуньес (Гонсалу Рамуш, 81') Бавария: Роберт Левандовски, Кингсли Коман (Джамал Мусиала, 86'), Томас Мюллер (Йосип Штанишич, 77'), Лерой Зане, Йозуа Киммих, Марсель Забитцер (Корентин Толиссо, 86'), Лукас Эрнандес (Омар Ричардс, 86'), Деотшанкюль Юпамекано, Никлас Зюле, Бенжамен Павар (Серж Гнабри, 66'), Мануэль Нойер Предупреждения: Николас Отаменди (45'), Жоау Мариу (51'), Деотшанкюль Юпамекано (56'), Лукас Эрнандес (59')

    «Бавария» набрала уже 9 очков и забила 12 мячей, не пропустив при этом ни разу. Она лидирует в группе E. «Бенфика» имеет 4 пункта и занимает вторую позицию в квартете.

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