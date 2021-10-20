Альба: Я отдал Пике пас-конфетку, ему стоит меня поблагодарить

Защитник «Барселоны»подвел итоги матча с киевским(1:0) в Лиге чемпионов.

«Мы могли забить больше голов в первом тайме. Во втором мы играли не очень хорошо, но и у соперника не было моментов. У нас были сложности с прессингом, пришлось помучиться.

Пике, конечно, защитник, но забил уже много голов. Но правда в том, что я отдал ему пас-конфетку, ему стоит меня поблагодарить.

Мы подходим к класико в хорошем настроении после побед сегодня и против "Валенсии". Это были два хороших матча.

Против "Реала" будет тяжело, но мы надеемся порадовать фанатов», — сказал игрок изданию Marca.