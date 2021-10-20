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    Альба: Я отдал Пике пас-конфетку, ему стоит меня поблагодарить

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    Защитник «Барселоны» Жорди Альба подвел итоги матча с киевским «Динамо» (1:0) в Лиге чемпионов.

    Жорди Альба
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    Жорди Альба

    «Мы могли забить больше голов в первом тайме. Во втором мы играли не очень хорошо, но и у соперника не было моментов. У нас были сложности с прессингом, пришлось помучиться.

    Пике, конечно, защитник, но забил уже много голов. Но правда в том, что я отдал ему пас-конфетку, ему стоит меня поблагодарить.

    Мы подходим к класико в хорошем настроении после побед сегодня и против "Валенсии". Это были два хороших матча.

    Против "Реала" будет тяжело, но мы надеемся порадовать фанатов», — сказал игрок изданию Marca.

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