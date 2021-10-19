Модрич высказался против проведения ЧМ каждые два года

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватиивыступил против идеи о проведении чемпионата мира каждые два года.

«Для меня чемпионат мира каждые два года бессмыслен. Это особенное событие, потому что его ждут четыре года.

Игроков ни о чем не спрашивают, ФИФА стараются делать что-то, не спрашивая. Я не хочу смотреть чемпионат мира каждые два года, честно говоря», — заявил Модрич Marca.

ФИФА ранее объявила, что на этой неделе проведет переговоры с тренерами национальных сборных по поводу спорной идеи, которая встретила противодействие со стороны европейских и южноамериканских руководящих органов УЕФА и КОНМЕБОЛ, а также Международного олимпийского комитета.