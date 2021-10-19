«Шахтер» — «Реал»: счет матча 0:5, обзор голов

Мадридскийодержал победу над донецкимв матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы D, которая прошла в Киеве, завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.

«Сливочные» вышли вперед на 37-й минуте благодаря автоголу Сергея Кривцова, который неудачно подставил ногу, пытаясь прервать заброс на Карима Бензема.

На 51-й минуте Винисиус в штрафной получил шикарный пас от Луки Модрича и с близкого расстояния переправил мяч в сетку.

Еще через пять минут бразилец оформил дубль, обыграв нескольких соперников и почти без сопротивления поразив ворота соперника.

На 65-й минуте Родриго вколотил мяч в сетку метров с девяти после паса Винисиуса от лицевой.

Окончательный результат уже в компенсированное время второго тайма установил Карим Бензема.

Футбол. Лига чемпионов. Группа D Шахтёр Д — Реал Мадрид 0:5 Голы: 0:1 Сергей Кривцов (автогол) (37'), 0:2 Винисиус Жуниор (51'), 0:3 Винисиус Жуниор (56'), 0:4 Родриго (65') Шахтёр Д: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Марлон, Исмаили (Виктор Корниенко, 74'), Майкон Барберан, Алан Патрик (Тарас Степаненко, 79'), Тете (Марлос, 46'), Педриньо, Манор Соломон (Маркос Антониу, 46'), Фернандо (Mykhaylo Mudryk, 74') Реал Мадрид: Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Родриго (Марко Асенсио, 78'), Тони Кроос (Федерико Вальверде, 78'), Каземиро, Лука Модрич (Эдуардо Камавинжа, 78'), Ферлан Менди (Марсело, 69'), Давид Алаба, Эдер Милитао (Хесус Вальехо, 87'), Лукас Васкес, Тибо Куртуа Предупреждение: Маркос Антониу (47')

В другом матче этой группы «Интер» у себя дома обыграл «Шериф» - 3:1.

Счет на 34-й минуте открыл Эдин Джеко, воспользовавшись скидкой Артуро Видаля на дальний угол вратарской.

«Шериф» отыгрался на 52-й минуте, когда Себастьян Тилль со штрафного шикарно закрутил мяч мимо «стенки» в дальний угол ворот.

Еще через шесть минут Джеко выполнил передачу в штрафную, где Видаль подстроился под удар и выстрелил — мяч проскочил под руками вратаря в ближний угол ворот.

Победную точку на 67-й минуте поставил Стефан де Врей, забив после передачи Дензела Дюмфриса.

Футбол. Лига чемпионов. Группа D Интер — Шериф 3:1 Голы: 1:0 Эдин Джеко (34'), 1:1 Себастьян Тиль (52'), 2:1 Артуро Видаль (58'), 3:1 Стефан де Врей (67') Интер: Самир Ханданович, Милан Шкриньяр, Стефан де Врей, Федерико Димарко (Алессандро Бастони, 54'), Дензел Дюмфрис, Николо Барелла, Марсело Брозович (Стефано Сенси, 85'), Артуро Видаль (Роберто Гальярдини, 75'), Иван Перишич (Александар Коларов, 85'), Эдин Джеко (Алексис Санчес, 75'), Лаутаро Мартинес Шериф: Адама Траоре (Serafim Cojocari, 90'), Бруно Фелипе, Франк Кастаньеда (Stjepan Radeljic, 46'), Димитрис Коловос (Maxim Cojocaru, 84'), Себастьян Тиль, Эдмонд Аддо (Бобан Николов, 75'), Кристиано, Данило Арболеда, Густаво Дуланто, Фернандо Костанца, Дмитрий Челядник Предупреждения: Федерико Димарко (51'), Maxim Cojocaru (88')

«Реал» примет «Шахтер», а «Шериф» — «Интер» в среду, 3 ноября.

Группа D: 1. «Шериф» — 6 очков, 2. «Реал» — 6, 3. «Интер» — 4, 4. «Шахтер» — 1.