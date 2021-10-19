«Атлетико» — «Ливерпуль»: счет матча 2:3, обзор голов

Мадридскийна своем поле уступил(2:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе В.

Счет в матче на 8-й минуте открыли гости. Мохамед Салах накрутил трёх соперников, сместился к центру и пробил с линии штрафной — мяч от ноги Милнера влетел в сетку. Записали гол на Салаха.

Спустя четыре минуты мерсисайдцы удвоили преимущество. Испанцы неудачно выбили мяч после навеса, Наби Кейта сыграл на подборе и мощно пробил с лёта.

«Матрасники» отыграли один мяч на 20-й минуте. Разыграли хозяева угловой, Лемар ворвался в штрафную и прострелил, Коке в касание пробил низом, а Антуан Гризманн переправил мяч в сетку.

На 34-й минуте счет сравнялся. Феликс прорвался по левому флангу, накрутил Кейта и сделал пас к штрафной. Гризманн на рывке ушёл от ван Дейка и пробил в дальний угол — Алисон не дотянулся.

А на 52-й минуте «Атлетико» остался в меньшинстве. Гризманн высоко задрал ногу и заехал шипами в ухо Фирмино, за что получил прямую красную карточку.

На 76-й минуте в ворота мадридцев был назначен пенальти — Эрмосо прихватил Жоту в собственной штрафной.

Салах с пенальти уложил мяч в нижний угол ворот. Облак не угадал и завалился в противоположную сторону.

На 83-й минуте Жота уронил в своей штрафной Хименеса, арбитр назначил пенальти, но после пересмотра видеоповтора отменил свое решение.

Футбол. Лига чемпионов. Группа B Атлетико — Ливерпуль 2:3 Голы: 0:1 Мохамед Салах (8'), 0:2 Наби Кейта (13'), 1:2 Антуан Гризманн (20'), 2:2 Антуан Гризманн (34'), 2:3 Мохамед Салах (пенальти) (78'), 0:1 Мохамед Салах (8'), 0:2 Наби Кейта (13'), 1:2 Антуан Гризманн (20'), 2:2 Антуан Гризманн (34'), 2:3 Мохамед Салах (пенальти) (78') Атлетико: Ян Облак, Фелипе, Жоффрей Кондогбиа (Хосе Хименес, 46'), Марио Эрмосо (Маркос Льоренте, 80'), Киран Триппьер, Родриго Де Пауль (Ренан Лоди, 80'), Коке, Тома Лемар (Луис Суарес, 80'), Янник Карраско, Антуан Гризманн, Жоау Фелиш (Анхель Корреа, 80') Ливерпуль: Садио Мане (Диогу Жота, 63'), Роберто Фирмино, Мохамед Салах (Неко Уильямс, 90'), Джеймс Милнер (Алекс Окслейд-Чемберлен, 63'), Джордан Хендерсон, Наби Кейта (Фабиньо, 46'), Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд (Джозеф Гомес, 85'), Алисон Бекер Предупреждения: Джеймс Милнер (59'), Трент Александер-Арнольд (63'), Луис Суарес (90 + 5'), Джеймс Милнер (59'), Трент Александер-Арнольд (63') Удаление: Антуан Гризманн (52')

Группа В: 1. «Ливерпуль» — 9 очков; 2. «Атлетико» — 4; 3. «Порту» — 4; 4. «Милан» — 0.

В матче 4-го тура «Ливерпуль» примет на своем поле «Атлетико», А «Милан» — «Порту». Обе встречи пройдут 3 ноября.