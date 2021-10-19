«Атлетико» — «Ливерпуль»: счет матча 2:3, обзор голов

Счет в матче на 8-й минуте открыли гости. Мохамед Салах накрутил трёх соперников, сместился к центру и пробил с линии штрафной — мяч от ноги Милнера влетел в сетку. Записали гол на Салаха.
Спустя четыре минуты мерсисайдцы удвоили преимущество. Испанцы неудачно выбили мяч после навеса, Наби Кейта сыграл на подборе и мощно пробил с лёта.
«Матрасники» отыграли один мяч на 20-й минуте. Разыграли хозяева угловой, Лемар ворвался в штрафную и прострелил, Коке в касание пробил низом, а Антуан Гризманн переправил мяч в сетку.
На 34-й минуте счет сравнялся. Феликс прорвался по левому флангу, накрутил Кейта и сделал пас к штрафной. Гризманн на рывке ушёл от ван Дейка и пробил в дальний угол — Алисон не дотянулся.
А на 52-й минуте «Атлетико» остался в меньшинстве. Гризманн высоко задрал ногу и заехал шипами в ухо Фирмино, за что получил прямую красную карточку.
На 76-й минуте в ворота мадридцев был назначен пенальти — Эрмосо прихватил Жоту в собственной штрафной.
Салах с пенальти уложил мяч в нижний угол ворот. Облак не угадал и завалился в противоположную сторону.
На 83-й минуте Жота уронил в своей штрафной Хименеса, арбитр назначил пенальти, но после пересмотра видеоповтора отменил свое решение.
Группа В: 1. «Ливерпуль» — 9 очков; 2. «Атлетико» — 4; 3. «Порту» — 4; 4. «Милан» — 0.
В матче 4-го тура «Ливерпуль» примет на своем поле «Атлетико», А «Милан» — «Порту». Обе встречи пройдут 3 ноября.