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    Модрич прокомментировал предстоящий матч с «Шахтером» в Лиге чемпионов

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    Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич дал интервью перед матчем третьего тура групповой студии Лиги чемпионов с донецким «Шахтером».

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    «Матч очень важный. Мы уступили в последних встречах, нет возможности снова проигрывать. Нужно выйти на поле как "Реал". Знаю, мы можем победить. Последние три матча были сложные. Но после международной паузы у нас есть вера. Нужно выйти и победить в матче.

    Надо победить. "Шахтер" — сильный клуб. Он показал это в прошлом году и до сих пор таковым остается. Но нам нужно показать свою лучшую игру и победить. Конечно, я следил за "Шахтером". В этом клубе работает Срна. Сейчас команда больше хочет играть с мячом. Считаю, они в этом году сильнее, чем в прошлом», — цитирует Модрича Tribuna.com.

    «Реал» сыграет с «Шахтером» 19 октября. Начало поединка в 22:00 мск.

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