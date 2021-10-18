Модрич прокомментировал предстоящий матч с «Шахтером» в Лиге чемпионов

Полузащитник мадридского «Реала»дал интервью перед матчем третьего тура групповой студии Лиги чемпионов с донецким «Шахтером».

«Матч очень важный. Мы уступили в последних встречах, нет возможности снова проигрывать. Нужно выйти на поле как "Реал". Знаю, мы можем победить. Последние три матча были сложные. Но после международной паузы у нас есть вера. Нужно выйти и победить в матче.

Надо победить. "Шахтер" — сильный клуб. Он показал это в прошлом году и до сих пор таковым остается. Но нам нужно показать свою лучшую игру и победить. Конечно, я следил за "Шахтером". В этом клубе работает Срна. Сейчас команда больше хочет играть с мячом. Считаю, они в этом году сильнее, чем в прошлом», — цитирует Модрича Tribuna.com.

«Реал» сыграет с «Шахтером» 19 октября. Начало поединка в 22:00 мск.