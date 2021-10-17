«Химки» — «Ахмат»: счет матча 2:0, обзор голов

Подмосковныеодержали домашнюю победу над грозненским(2:0) в матче 11-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 12-й минуте. Пошла голевая атака химчан с перехвата Набиуллина, далее Трошечкин одним пасом разрезал грозненскую оборону, Кухарчук подхватил мяч в штрафной и низом пробил мимо вратаря.

А на 90-й минуте Долгов в контратаке по центру прорвался в штрафную «Ахмата», по пути обыграв Семёнова, а уже подготовленный удар низом стал для Гудиева нерешаемой задачей — мяч оказался в сетке ворот.