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    «Ахмат» проиграл «Химкам» на выезде

    «Химки» — «Ахмат»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Подмосковные «Химки» одержали домашнюю победу над грозненским «Ахматом» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата России.

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    Счет в матче был открыт на 12-й минуте. Пошла голевая атака химчан с перехвата Набиуллина, далее Трошечкин одним пасом разрезал грозненскую оборону, Кухарчук подхватил мяч в штрафной и низом пробил мимо вратаря.

    А на 90-й минуте Долгов в контратаке по центру прорвался в штрафную «Ахмата», по пути обыграв Семёнова, а уже подготовленный удар низом стал для Гудиева нерешаемой задачей — мяч оказался в сетке ворот.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Химки — Ахмат 2:0
    Голы: 1:0 Илья Кухарчук (12'), 2:0 Александр Долгов (90') Химки: Илья Лантратов, Брайан Идову, Егор Данилкин, Максим Карпов, Oleksandr Filin, Эльмир Набиуллин (Dusan Stojinovic, 83'), Besard Sabovic (Илья Камышев, 83'), Filip Dagerstaal, Александр Трошечкин, Илья Кухарчук (Александр Долгов, 73'), Резиуан Мирзов Ахмат: Senin Sebai (Мирослав Богосавац, 46'), Евгений Харин, Мохамед Конате, Артём Полярус (Виталий Лысцов, 81'), Игорь Коновалов (Владислав Карапузов, 60'), Артём Тимофеев, Марат Быстров, Зоран Нижич, Андрей Семёнов, Ризван Уциев (Лечи Садулаев, 46'), Виталий Гудиев Предупреждения: Илья Кухарчук (2'), Игорь Коновалов (35'), Резиуан Мирзов (63'), Марат Быстров (68'), Андрей Семёнов (71')
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