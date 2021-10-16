ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    FIFA 22Новый движок, улучшенный игровой процесс и режимы. Как EA прокачала FIFA 22?
  • 20:09
    • Игроки «Спартака» и «Динамо» устроили массовую потасовку
  • 18:58
    • «МЮ» с Роналду проиграл «Лестеру» на выезде
  • 18:56
    • «Манчестер Сити» обыграл «Бернли» на «Этихаде»
  • 18:28
    • «Локомотив» ушел от поражения в матче с «Рубином»
  • 18:13
    • «Сочи» и «Ростов» объявили стартовые составы
    Все новости спорта

    Игроки «Спартака» и «Динамо» устроили массовую потасовку

    Драка в матче «Спартак» — «Динамо» — видео

    Футбол РПЛ Футбол России Спартак Динамо Происшествия Между тем Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Московский «Спартак» принимает на своем поле «Динамо» (0:1 после первого тайма) в матче 11-го тура РПЛ.

    «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спартак»

    В концовке первого тайма на поле произошла массовая потасовка с участием футболистов, а также тренеров и резервистов — видео.

    На 42-й минуте хавбек бело-голубых Арсен Захарян нанес удар по ноге защитнику «Спартака» Максимилиано Кофрие, чем вызвал мгновенную реакцию его одноклубников.

    В результате потасовки главный арбитр матча Сергей Карасев показал 4 желтые карточки — Захаряну и его одноклубнику Вячеславу Грулеву, а также двум игрокам красно-белых Георгию Джикии и Самуэлю Жиго, который будет вынужден пропустить встречу 12-го тура РПЛ с «Зенитом».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Проиграет ли Витория еще одно столичное дерби?
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Лион» и «Монако» должны порадовать голами
  • «Лион» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Сможет ли «Интер» выиграть у «Лацио»?
  • «Лацио» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.26
  • Экспресс дня 16 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Милан — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Урал — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Брентфорд — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Торонто — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Байер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры