Драка в матче «Спартак» — «Динамо» — видео

Московскийпринимает на своем поле(0:1 после первого тайма) в матче 11-го тура РПЛ.

В концовке первого тайма на поле произошла массовая потасовка с участием футболистов, а также тренеров и резервистов — видео.

На 42-й минуте хавбек бело-голубых Арсен Захарян нанес удар по ноге защитнику «Спартака» Максимилиано Кофрие, чем вызвал мгновенную реакцию его одноклубников.

В результате потасовки главный арбитр матча Сергей Карасев показал 4 желтые карточки — Захаряну и его одноклубнику Вячеславу Грулеву, а также двум игрокам красно-белых Георгию Джикии и Самуэлю Жиго, который будет вынужден пропустить встречу 12-го тура РПЛ с «Зенитом».