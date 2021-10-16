Смолов с первых минут сыграет за «Локо» против «Рубина»

Федор Смолов Фото: globallookpress.com
Встреча пройдет в Казани и начнется в 16:30 по московскому времени.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Абильдгор, Хван Ин Бом, Кварацхелия, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.
Запасные: Медведев, Исмаилов, Савицкий, Нижегородов, Костюков, Бакаев, Мусаев, Игнатьев.
«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Пабло, Баринов, Куликов, Тикнизян, Марадишвили, Петров, Бека Бека, Керк, Смолов.
Запасные: Савин, Матюнин, Живоглядов, Петухов, Сильянов, Иваньков, Жемалетдинов, Рыбчинский, Бабкин, Зинович, Анджорин.
С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.