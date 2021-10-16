«Рубин»
Казанцы после десяти туров занимают 8 место в таблице. У них 14 очков на счету, однако до зоны еврокубков им не хватает трех пунктов. В случае победы команда Леонида Слуцкого высоко поднимется в рейтинге.
Победа будет важна «Рубину» и с психологической точки зрения. Хозяева проиграли 3 поединка подряд. «Бордовые» проиграли «Зениту» 1:3, 0:2 «Динамо» и 0:1 «Нижнему Новгороду».
9 октября, во время международной паузы, «Рубин» провел товарищеский матч с «Краснодаром» и проиграл 1:2.
В списке травмированных только форвард Александр Зуев.
«Локомотив»
«Железнодорожники» занимают четвертое место. В их активе 17 очков, однако перед матчем у них всего одна победа в пяти турах.
Безвыигрышная серия команды с учетом еврокубков составляет 5 поединков. В двух последних «Локомотив» проиграл. Он уступил «Ростову» в десятом туре РПЛ (1:2) и потерпел поражение от «Лацио» (0:2) во втором туре групповой стадии ЛЕ.
Ранее у «Локо» было две нулевых ничьи в матчах с «Химками» и «Уралом». Отметим, что у гостей самый высокий показатель ничьих (5) в РПЛ.
Не помогут «Локо» Зе Луиш, Станислав Магкеев, Антон Миранчук и Мацей Рыбусь.
Прогноз и ставка
Букмекеры равно оценивают шансы команд на победу коэффициентом 2.75. На ничью они предлагают поставить с котировкой 3.20.
В прошлом сезоне «Локомотив» дважды обыгрывал «Рубин» в РПЛ (2:0, 3:1). Однако сейчас у команды непростой период. У команды новый тренер — Маркус Гисдоль. Насколько такие перемены окажутся полезны, будет видно совсем скоро.
Как бы там ни было, «Рубин» явно намерен прервать серию поражения, победив на домашнем стадионе. Учитывая, что «Локо» забил лишь