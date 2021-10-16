В поединке 11 тура РПЛ казанский «Рубин» примет на «Ак Барс Арене» московский «Локомотив». Игра запланирована на 16 октября 16:30 по мск. «Рубин» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рубин»

Казанцы после десяти туров занимают 8 место в таблице. У них 14 очков на счету, однако до зоны еврокубков им не хватает трех пунктов. В случае победы команда Леонида Слуцкого высоко поднимется в рейтинге.

Победа будет важна «Рубину» и с психологической точки зрения. Хозяева проиграли 3 поединка подряд. «Бордовые» проиграли «Зениту» 1:3, 0:2 «Динамо» и 0:1 «Нижнему Новгороду».

9 октября, во время международной паузы, «Рубин» провел товарищеский матч с «Краснодаром» и проиграл 1:2.

В списке травмированных только форвард Александр Зуев.

«Локомотив»

«Железнодорожники» занимают четвертое место. В их активе 17 очков, однако перед матчем у них всего одна победа в пяти турах.

Безвыигрышная серия команды с учетом еврокубков составляет 5 поединков. В двух последних «Локомотив» проиграл. Он уступил «Ростову» в десятом туре РПЛ (1:2) и потерпел поражение от «Лацио» (0:2) во втором туре групповой стадии ЛЕ.

Ранее у «Локо» было две нулевых ничьи в матчах с «Химками» и «Уралом». Отметим, что у гостей самый высокий показатель ничьих (5) в РПЛ.

Не помогут «Локо» Зе Луиш, Станислав Магкеев, Антон Миранчук и Мацей Рыбусь.

Прогноз и ставка

Букмекеры равно оценивают шансы команд на победу коэффициентом 2.75. На ничью они предлагают поставить с котировкой 3.20.

В прошлом сезоне «Локомотив» дважды обыгрывал «Рубин» в РПЛ (2:0, 3:1). Однако сейчас у команды непростой период. У команды новый тренер — Маркус Гисдоль. Насколько такие перемены окажутся полезны, будет видно совсем скоро.