Дюпин извинился перед болельщиками «Рубина» за ошибку

Юрий Дюпин Фото: globallookpress.com
Казанцы упустили победу уже в добавленное время, гол у «Локомотива» на счету Рифата Жематлетдинова. На 90+3-й минуте встречи Дюпин неудачно выбыл мяч из своей штрафной, после чего железнодорожники перехватили его и провели атаку.
«Хочу извиниться перед болельщиками "Рубина" за упущенную победу. Я совершил ошибку, которую не должен совершать вратарь моего уровня...
Всем удачи, надеюсь, подобное больше не повториться, по крайней мере, сделаю все для этого», — написал у себя в Instagram Дюпин.