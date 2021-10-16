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    Дюпин извинился перед болельщиками «Рубина» за ошибку

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    Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин извинился перед болельщиками команды за ошибку, из-за которой его команда упустила победу над «Локомотивом» (2:2) в 11-м туре РПЛ.

    Юрий Дюпин
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    Юрий Дюпин

    Казанцы упустили победу уже в добавленное время, гол у «Локомотива» на счету Рифата Жематлетдинова. На 90+3-й минуте встречи Дюпин неудачно выбыл мяч из своей штрафной, после чего железнодорожники перехватили его и провели атаку.

    «Хочу извиниться перед болельщиками "Рубина" за упущенную победу. Я совершил ошибку, которую не должен совершать вратарь моего уровня...

    Всем удачи, надеюсь, подобное больше не повториться, по крайней мере, сделаю все для этого», — написал у себя в Instagram Дюпин.

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