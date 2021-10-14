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    Мексика победила Сальвадор, Коста-Рика проиграла США в отборе к ЧМ-2022

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    В ночь на 14 октября состоялись матчи 6-го тура третьего раунда североамериканского отборочного этапа к ЧМ-2022

    Серджино Дест
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    Серджино Дест

    Сборная США выиграла у Коста-Рики на своем поле со счетом 2:1. Автором одного из голов стал защитник «Барселоны» Серджино Дест.

    В еще одной игре дня сборная Мексики на выезде переиграла команду Сальвадора со счетом 2:0.

    В составе победителей по голу забили Эктор Морено и Рауль Хименес. Стоит отметить, что во втором тайме команды остались вдесятером.

    В других матчах Канада разгромила Панаму (4:1), а Гондурас уступил Ямайке (0:2).

    Турнирное положение после 6-го тура: 1. Мексика (14); 2. США (11); 3. Канада (10); 4. Панама (8); 5. Коста-Рика (6); 6. Ямайка (5); 7. Сальвадор (5); 8. Гондурас (3).

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