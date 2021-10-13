Ближайшие матчи «Реала» и «Атлетико» в Ла Лиге отменены из-за игр сборных

Высший совет Испании по спорту (CSD) вынес решение о переносе некоторых матчей 9 тура испанской Примеры.

Таким образом, в ближайшие выходные не состоятся матчи «Реал» — «Атлетик» и «Гранада» — «Атлетико». По данным Marca, к такому решению в CSD пришли из-за отборочных матчей ЧМ-2022 в Южной Америке, запланированных на 15 октября.

Матчи должны были состояться 17 октября. В таком случае футболисты клубов не смогли бы вовремя вернуться из своих сборных.

На данный момент лидером Примеры является «Реал». У него 17 очков. В случае ничьи «Реала Сосьедад» в матче с «Мальоркой», «галактикос» потеряют лидерство.