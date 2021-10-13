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    Нигматуллин: Сафонов абсолютно доказывает, что он номер один в сборной

    Футбол Сборная России Футбол России Краснодар
    Бывший голкипер «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил игру вратаря сборной России Матвея Сафонова в недавних матчах против Словакии (1:0) и Словении (2:1).

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Сафонов большой молодец, два отличных матча. До этого Гильерме показал прекрасную игру и он мог быть основным, но сейчас Сафонов абсолютно доказывает, что он номер один.

    Валерия Карпина хочу отдельно поздравить, прекрасно справляется со своей задачей, с победой», — приводит слова Нигматуллина «РБК-Спорт».

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    • Сборная России благодаря победе над Словенией гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022.

    В ноябре команда Валерия Карпина сыграет с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).

    В пяти матчах под руководством Карпина сборная России одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.

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