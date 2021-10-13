Червиченко: Цена «Спартака» — 300 млн евро вместе со стадионом

Бывший владелец «Спартака»рассказал, почемуне продает клуб, несмотря на регулярные призывы общественности.

«Адекватная цена "Спартака" — не больше 300 миллионов евро вместе со стадионом. Думаю, есть люди, которые бы взяли клуб за такие деньги и выстроили бы ситуацию лучше.

Никто никогда не купит "Спартак" за деньги, которые хочет Федун (Леонид Федун, нынешний владелец "Спартака" — Прим. LiveSport.Ru). За объективные и реальные деньги, которые эта структура сейчас стоит, думаю, два-три персонажа есть.

Есть мнение, что "Спартак" нужен Федуну только ради земли в Тушино и недвижимости около стадиона? Это хороший проект, доходность от которого понижает ему затраты на содержание "Спартака". Насколько он ему нужен, чтобы все это слушать? Федун человек богатый, думаю, что и без этого проекта он чувствовал бы себя великолепно. У него настолько все в порядке, что ему без разницы — есть этот проект или нет этого проекта. Он бы и без него спокойно содержал "Спартак", а с ним просто немножечко полегче и повеселее», — приводит слова Червиченко Sports.ru.