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    Червиченко о «Спартаке»: «Спартак» очень любит покупать тех, кто никому не нужен

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    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном возвращении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в чемпионат России.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    Ранее сообщалось, что Миранчука не устраивает количество игрового времени в «Аталанте». В нынешнем сезоне российский футболист провел пять матчей за команду из Бергамо и отдал 1 голевой пас, сыграв всего 155 минут. При этом он не выходил на поле в четырех недавних матчах.

    «Всё возможно. В России для этого есть люди, не очень хорошо разбирающиеся в игроках и игре.

    "Спартак"? Вот мы об одном и том же сейчас говорим. "Спартак" очень любит покупать тех, кто никому не нужен. Клуб отчаянно бился сам с собой за Кокорина и выиграл эту битву. Вот так же "Спартак" может активно побороться с самим собой за Миранчука.

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    • Если есть в клубе специалисты, они, наверное, возьмут Алексея в аренду, чтобы посмотреть. А если всё будет как обычно, то купят его, а потом будут думать, куда пристроить», — приводит слова Червиченко «Спорт день за днем».

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