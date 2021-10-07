Первый тренер Миранчука: Алексею не подходит Серия А, его чемпионат — испанский

, первый тренер полузащитника «Аталанты», поделился мнением о проблемах футболиста в итальянском клубе.

Ранее сообщалось, что Миранчука не устраивает количество игрового времени в «Аталанте». В нынешнем сезоне российский футболист провел пять матчей за команду из Бергамо и отдал 1 голевой пас, сыграв всего 155 минут. При этом он не выходил на поле в четырех недавних матчах.

«Леше будет 26 лет в октябре — это не критичный возраст, но ему нужно играть, и стоит переходить в другой клуб, учитывая нынешнюю ситуацию в "Аталанте". Не знаю, куда именно, но скорее в первую десятку Серии А. Раскрыться, чтобы заметили, и понять для себя возможности игры на таком уровне. Решение за ним в любом случае.

Я всегда говорил, что Серия А — не его лига. Его чемпионат — испанский. В Италии более тактический, засушливый футбол. Он не открытый. Там сложно играть в стиле Алексея — ему нужно пространство, которого не дают, но, видимо, не получается создавать себе моменты. Малое количество игрового времени.

К тому же "Аталанта" играет больше на результат, а не на перспективу, поэтому Леша там на втором плане. Не считаю "Аталанту" топовым клубом. Это не "Интер", "Милан", "Ювентус", "Наполи" и "Рома". "Аталанта" ближе по статусу к "Фиорентине". Может, Леше стоит туда перейти. Он сильнее Кокорина по-любому, моложе и талантливее.

А вообще Леше лучше в Испанию уехать. Я просто уже сомневаюсь, что какие-то изменения в "Аталанте" будут. Что можно показать за 20 минут или сидя на скамейке? Гасперини ведь ничего не скажешь, тренер всегда прав, да и результат показывает — к нему нет вопросов.

В общем, я склонен к тому, что Леше нужно переходить и начинать с нуля в команде чуть ниже уровнем. Дай бог, чтобы я ошибался», — приводит слова Воронкова Sport24.