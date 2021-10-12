Булыкин: Сборная России избавилась от «Дзюбазависимости»

Бывший футболист сборной Россиисчитает, что национальная команда больше не нуждается в нападающем «Зенита»

Сборная России в понедельник одержала победу над Словенией (2:1), а на прошлой неделе выиграла у Словакии (1:0). Дзюба ранее отказался играть в этих матчах из-за «неоптимальной формы».

«Можно сказать, что избавились от "Дзюбазависимости", смогли дважды победить без него крепких соперников и выйти на первое место. Но никто все-таки не знает, как с ним бы сложилось. К слову, справились без большого количества лидеров, ребята просто молодцы.

Мы еще не нашли свою игру и мы еще не на чемпионате мира, сейчас нельзя так говорить, нужно дождаться ноябрьских игр. Сегодня неплохо сыграли, хорошие голы, победили, очень понравилось движение футболистов», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

Сборная России благодаря победе над Словенией гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022.

В ноябре команда Валерия Карпина сыграет с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).

В пяти матчах под руководством Карпина сборная России одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.