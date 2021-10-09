Кубань — Нефтехимик прямая трансляция 09.10.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Кубань» занимает 20 место с 8 очками, «Нефтехимик» — 7 место с 24 очками.
Последний матч между собой: «Кубань» — «Нефтехимик» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Нефтехимик»).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кубань» — «Нефтехимик» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.03.
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