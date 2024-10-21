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    «Монца» не проиграет в Вероне, «Валенсия» одолеет «Лас-Пальмас»

    Экспресс дня 21 октября. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Валенсия»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Англии, Испании и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Верона» — «Монца»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Верона» очень плохо провела вторую половину прошлого месяца. Клуб с 16 по 29 сентября потерпел три поражения кряду. Команда уступила «Лацио», «Торино» и «Комо».

    Но в октябре «Верона» наконец-то прервала полосу неудач. Клуб дома взял верх над «Венецией» со счетом 2:1. Сейчас «Верона» с 9-ю очками находится на 12-м месте в таблице Серии А.

    Календарь и таблица Серии А

    «Монца» в нынешнем сезоне борется за выживание. Клуб располагается на 19-й строчке. Набрано 4 очка в семи матчах.

    В чемпионате Италии-2024/25 у «Монцы» еще нет ни одной победы. Но 6 октября команда порадовала болельщиков в домашнем матче с «Ромой». «Монца» смогла в родных стенах не проиграть столичному клубу.

    Ставка: «Монца» не проиграет за 1.62.

    «Валенсия» — «Лас-Пальмас»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Валенсия» провалила старт сезона. Клуб набрал 6 очков в девяти встречах. На данный момент одержана лишь одна победа.

    «Летучие мыши» не выигрывают с 21 сентября. Тогда команда взяла верх над «Жироной» со счетом 2:0. Удастся ли «Валенсии» наконец-то прервать серию неудач?

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    «Лас-Пальмас» замыкает таблицу Примеры. У клуба лишь три набранных очка по итогам девяти матчей. Разница мячей составляет 9-17.

    У «Лас-Пальмаса» большие проблемы в обороне. А «Валенсия» на своем стадионе будет думать только о победе. Скорее всего, хозяева завоюют три очка.

    Ставка: Победа «Валенсии» за 1.72.

    «Ноттингем Форест» — «Кристал Пэлас»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Ноттингем Форест» идет на 12-м месте в таблице АПЛ. У клуба 10 очков по итогам семи матчей. «Ноттингем Форест» одержал две победы, 4 раза сыграл вничью и один раз уступил.

    «Ноттингем Форест» не побеждает с 14 сентября. Тогда клуб сотворил сенсацию на «Энфилде». Команда с минимальным счетом в гостях одолела «Ливерпуль» (1:0).

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  • 16/10/2024

    • «Кристал Пэлас» находится в зоне вылета. У команды три набранных очка в семи поединках. В чемпионате Англии-2024/25 «Кристал Пэлас» еще ни разу не побеждал.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последний раз команды играли друг с другом 30 марта. Выявить сильнейшего не удалось. Встреча закончилась вничью 1:1. Сможет ли кто-то победить на этот раз?

    Ставка: Обе забьют за 1.82.

    Общий коэффициент — 5.07.

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    Экспресс дня 21 октября: прогноз, ставка (5.07), статистика, коэффициенты матча 21.10.2024. Экспресс. «Монца» не проиграет в Вероне, «Валенсия» одолеет «Лас-Пальмас»
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