«Верона» — «Монца»
Футбол. Чемпионат Италии
«Верона» очень плохо провела вторую половину прошлого месяца. Клуб с 16 по 29 сентября потерпел три поражения кряду. Команда уступила «Лацио», «Торино» и «Комо».
Но в октябре «Верона» наконец-то прервала полосу неудач. Клуб дома взял верх над «Венецией» со счетом 2:1. Сейчас «Верона» с 9-ю очками находится на 12-м месте в таблице Серии А.
«Монца» в нынешнем сезоне борется за выживание. Клуб располагается на 19-й строчке. Набрано 4 очка в семи матчах.
В чемпионате Италии-2024/25 у «Монцы» еще нет ни одной победы. Но 6 октября команда порадовала болельщиков в домашнем матче с «Ромой». «Монца» смогла в родных стенах не проиграть столичному клубу.
Ставка: «Монца» не проиграет за 1.62.
«Валенсия» — «Лас-Пальмас»
Футбол. Чемпионат Испании
«Валенсия» провалила старт сезона. Клуб набрал 6 очков в девяти встречах. На данный момент одержана лишь одна победа.
«Летучие мыши» не выигрывают с 21 сентября. Тогда команда взяла верх над «Жироной» со счетом 2:0. Удастся ли «Валенсии» наконец-то прервать серию неудач?
«Лас-Пальмас» замыкает таблицу Примеры. У клуба лишь три набранных очка по итогам девяти матчей. Разница мячей составляет 9-17.
У «Лас-Пальмаса» большие проблемы в обороне. А «Валенсия» на своем стадионе будет думать только о победе. Скорее всего, хозяева завоюют три очка.
Ставка: Победа «Валенсии» за 1.72.
«Ноттингем Форест» — «Кристал Пэлас»
Футбол. Чемпионат Англии
«Ноттингем Форест» идет на 12-м месте в таблице АПЛ. У клуба 10 очков по итогам семи матчей. «Ноттингем Форест» одержал две победы, 4 раза сыграл вничью и один раз уступил.
«Ноттингем Форест» не побеждает с 14 сентября. Тогда клуб сотворил сенсацию на «Энфилде». Команда с минимальным счетом в гостях одолела «Ливерпуль» (1:0).
«Кристал Пэлас» находится в зоне вылета. У команды три набранных очка в семи поединках. В чемпионате Англии-2024/25 «Кристал Пэлас» еще ни разу не побеждал.
Последний раз команды играли друг с другом 30 марта. Выявить сильнейшего не удалось. Встреча закончилась вничью 1:1. Сможет ли кто-то победить на этот раз?
Ставка: Обе забьют за 1.82.
Общий коэффициент — 5.07.