«Кубань»
«Кубань», которая в прошлом сезоне заработала повышение в классе, перед этим туром занимает последнее место в турнирной таблице ФНЛ, набрав восемь очков.
За все 15 матчей чемпионата краснодарцы победили только дважды и потерпели уже 11 поражений. А за шесть последних туров они пять раз уходили с поля без забитых мячей.
К данной встрече «южане» подходят
На своей территории «Кубань» в текущем розыгрыше ФНЛ потерпела шесть поражений и одну встречу выиграла, забив всего три мяча при 14 пропущенных.
«Нефтехимик»
По итогам 15 игровых дней «Нефтехимик» с 24 набранными очками разместился на седьмой позиции в турнирной таблице, отставая на пять баллов от четвертой строки.
За всю турнирную дистанцию первенства клуб из Нижнекамска добыл семь викторий, пять раз уходил с поля поверженным и трижды делил очки со своими оппонентами.
В минувшем туре «трехцветные» на своей арене проиграли «Енисею» со счетом 2:3, а перед этим они не знали неудач на протяжении трех игр, победив в данном отрезке в двух матчах.
Вне родных стен «Нефтехимик» не проигрывает на протяжении последних четырех встреч, выиграв в данном отрезке в трех из них при одном мировом исходе.
Прогноз и ставка на «Кубань» — «Нефтехимик»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Нефтехимика» предлагают — 1.76.
На викторию «Кубани» дают — 4.60, ничья оценена — в 3.65.
В двух минувших турах краснодарцы были близки к завоеванию баллов, но оба раза проиграли минимально. Сейчас же мы ждем от хозяев, что они наконец-то разживутся заветными пунктами и прервут свою серию из поражений.