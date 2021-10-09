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    Краснодарцы прервут серию поражений?

    «Кубань» — «Нефтехимик». Прогноз и ставка (к. 2.03) на футбол, Чемпионат России, 9 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кубань» — «Нефтехимик»
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    «Кубань»
    В субботу, 9 октября, в 15-м туре второй российской лиги краснодарская «Кубань» в родных стенах сразится с нижнекамским «Нефтехимиком». Игра начнется в 17:00 по мск. «Кубань» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кубань»

    «Кубань», которая в прошлом сезоне заработала повышение в классе, перед этим туром занимает последнее место в турнирной таблице ФНЛ, набрав восемь очков.

    За все 15 матчей чемпионата краснодарцы победили только дважды и потерпели уже 11 поражений. А за шесть последних туров они пять раз уходили с поля без забитых мячей.

    К данной встрече «южане» подходят с 4-матчевой серией из поражений. В двух последних своих поединках они минимально по 0:1 уступили дома «Оренбургу» и в гостях «Акрону».

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    На своей территории «Кубань» в текущем розыгрыше ФНЛ потерпела шесть поражений и одну встречу выиграла, забив всего три мяча при 14 пропущенных.

    «Нефтехимик»

    По итогам 15 игровых дней «Нефтехимик» с 24 набранными очками разместился на седьмой позиции в турнирной таблице, отставая на пять баллов от четвертой строки.

    За всю турнирную дистанцию первенства клуб из Нижнекамска добыл семь викторий, пять раз уходил с поля поверженным и трижды делил очки со своими оппонентами.

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    • В минувшем туре «трехцветные» на своей арене проиграли «Енисею» со счетом 2:3, а перед этим они не знали неудач на протяжении трех игр, победив в данном отрезке в двух матчах.

    Вне родных стен «Нефтехимик» не проигрывает на протяжении последних четырех встреч, выиграв в данном отрезке в трех из них при одном мировом исходе.

    Прогноз и ставка на «Кубань» — «Нефтехимик»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Нефтехимика» предлагают — 1.76.

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    На викторию «Кубани» дают — 4.60, ничья оценена — в 3.65.

    В двух минувших турах краснодарцы были близки к завоеванию баллов, но оба раза проиграли минимально. Сейчас же мы ждем от хозяев, что они наконец-то разживутся заветными пунктами и прервут свою серию из поражений.

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    «Кубань» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 09.10.2021. Прогнозы на футбол. Краснодарцы прервут серию поражений?
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