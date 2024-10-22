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    Шелтон дожмет Этчеверри только на решающем тай-брейке?

    Этчеверри — Шелтон. Ставка (к. 2.04) и прогноз на турнир в Базеле 22 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Этчеверри — Шелтон
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    Бен Шелтон
    Американец Бен Шелтон сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в первом круге турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 22 октября, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Этчеверри — Шелтон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Базель. Мужчины 22 Октября 2024 года

    Томас Этчеверри

  • Аргентина
    •  Томас Этчеверри 11:00 Бен Шелтон (США)

    Бен Шелтон (США)

  • Базель. Мужчины
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    Этчеверри

    Томасу на этой неделе желательно выиграть хотя бы два матча, чтобы защитить очки и повторить прошлогодний результат в Базеле.

    Но с учетом его недавних выступлений все-таки логично предположить, что на этот раз аргентинец покинет Швейцарию чуть раньше.

    Во второй половине сезона Этчеверри выиграл на харде больше одного матча только на Открытом чемпионате США.

    В Нью-Йорке он одержал победы над Джованни Мпетши-Перрикаром и Франсиско Серундоло, после чего уступил Саша Звереву. Правда, ему удалось взять сет в матче с немцем.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что Этчеверри выиграл одну партию в матче против Янника Синнера (6:7, 6:4, 6:2) на «Мастерсе» в Шанхае.

    Шелтон

    Бен в конце сентября не смог защитить прошлогодний титул в Токио и выпал из топ-20.

    На этот раз он дошел в столице Токио только до четвертьфинала, где проиграл французу Артуру Фису.

    После этого Шелтон прошел два раунда на «тысячнике» в Шанхае — выиграл у Дениса Шаповалова и Роберо Карбальеса-Баэны. Дальше было поражение от Синнера (4:6, 6:7).

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    Но также стоит добавить, что прошел минимум два круга на пяти турнирах из шести последних.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 3.30, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.33.

    Прогноз: скорее всего, Бен выиграет, но в этом матче его ждет серьезное сопротивление. Скорее всего, американцу и аргентинцу точно понадобится хотя бы один тай-брейк.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.04.

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    Этчеверри — Шелтон: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 22.10.2024. Прогнозы на теннис. Шелтон дожмет Этчеверри только на решающем тай-брейке?
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