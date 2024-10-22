Томас Этчеверри
Бен Шелтон (США)
Этчеверри
Томасу на этой неделе желательно выиграть хотя бы два матча, чтобы защитить очки и повторить прошлогодний результат в Базеле.
Но с учетом его недавних выступлений все-таки логично предположить, что на этот раз аргентинец покинет Швейцарию чуть раньше.
Во второй половине сезона Этчеверри выиграл на харде больше одного матча только на Открытом чемпионате США.
В Нью-Йорке он одержал победы над Джованни Мпетши-Перрикаром и Франсиско Серундоло, после чего уступил Саша Звереву. Правда, ему удалось взять сет в матче с немцем.
Также стоит отметить, что Этчеверри выиграл одну партию в матче против Янника Синнера (6:7, 6:4, 6:2) на «Мастерсе» в Шанхае.
Шелтон
Бен в конце сентября не смог защитить прошлогодний титул в Токио и выпал из топ-20.
На этот раз он дошел в столице Токио только до четвертьфинала, где проиграл французу Артуру Фису.
После этого Шелтон прошел два раунда на «тысячнике» в Шанхае — выиграл у Дениса Шаповалова и Роберо Карбальеса-Баэны. Дальше было поражение от Синнера (4:6, 6:7).
Но также стоит добавить, что прошел минимум два круга на пяти турнирах из шести последних.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 3.30, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.33.
Прогноз: скорее всего, Бен выиграет, но в этом матче его ждет серьезное сопротивление. Скорее всего, американцу и аргентинцу точно понадобится хотя бы один тай-брейк.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.04.