Американец Бен Шелтон сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в первом круге турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 22 октября, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Этчеверри — Шелтон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Этчеверри

Томасу на этой неделе желательно выиграть хотя бы два матча, чтобы защитить очки и повторить прошлогодний результат в Базеле.

Но с учетом его недавних выступлений все-таки логично предположить, что на этот раз аргентинец покинет Швейцарию чуть раньше.

Во второй половине сезона Этчеверри выиграл на харде больше одного матча только на Открытом чемпионате США.

В Нью-Йорке он одержал победы над Джованни Мпетши-Перрикаром и Франсиско Серундоло, после чего уступил Саша Звереву. Правда, ему удалось взять сет в матче с немцем.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что Этчеверри выиграл одну партию в матче против Янника Синнера (6:7, 6:4, 6:2) на «Мастерсе» в Шанхае.

Шелтон

Бен в конце сентября не смог защитить прошлогодний титул в Токио и выпал из топ-20.

На этот раз он дошел в столице Токио только до четвертьфинала, где проиграл французу Артуру Фису.

После этого Шелтон прошел два раунда на «тысячнике» в Шанхае — выиграл у Дениса Шаповалова и Роберо Карбальеса-Баэны. Дальше было поражение от Синнера (4:6, 6:7).

Но также стоит добавить, что прошел минимум два круга на пяти турнирах из шести последних.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 3.30, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.33.

Прогноз: скорее всего, Бен выиграет, но в этом матче его ждет серьезное сопротивление. Скорее всего, американцу и аргентинцу точно понадобится хотя бы один тай-брейк.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.04.