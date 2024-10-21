В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «ЛДС Сибирь» 21 октября. Начало встречи — в 15:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сибирь» — «Трактор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сибирь»

Турнирное положение: В 16 сыгранных матчах новосибирцы заработали 19 очков, с которыми на момент написания находятся на 3-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Последние матчи: За последние пять игр команда Вадима Епанчинцева ни разу не уступила в основное время и зачастую успешно разбиралась с соперниками разного класса.

Так, в рамках октябрьского цикла матчей «Сибирь» обыграла «Автомобилиста» — 4:0 и «Ак Барс» — 6:3, покорилась «Ладе» — 3:4 ОТ, одержала верх над «Нефтехимиком» — 2:1 и потерпела поражение от «Северстали» — 2:4.

Не сыграют: Тэйлор Бек.

Состояние команды: Пролетев мимо плей-офф в прошлом году, «Сибирь» начала перестройку, на фоне которой имеет очевидные успехи с точки зрения результатов на данном этапе регулярки.

Прогнозы и ставки на КХЛ

К этому моменту «Сибири» удалось не только достойно справиться с конкуренцией с сильнейшими командами Востока, но и значительно улучшить качество игры во всех ее ключевых формах.

Команда Вадима Епанчинцева демонтирует содержательную игру в нападении и остается одной из лучших в конференции по заброшенным шайбам, ввиду чего значительную часть побед «Сибирь» одерживает весьма уверенно.

«Трактор»

Турнирное положение: По итогам 17 матчей челябинцы упрочились на 1-м месте в таблице Восточной конференции. За этот период «медведи» набрали 26 очков и на 4 балла опередили ниже расположенный «Автомобилист».

Последние матчи: Последняя игровая неделя началась для команды Бенуа Гру с весьма неожиданного домашнего поражения от «Авангарда» — 1:3, первого с конца сентября.

Однако в следующих матчах «Трактор» вернул роль доминирующего коллектива и добился двух побед на домашней арене. Так, «медведи» одержали верх над «Ак Барсом» — 3:1, а накануне обыграли «Салават Юлаев» — 4:2.

Не сыграют: Челябинцы готовятся к игре в полном составе.

Состояние команды: Текущая регулярка складывается для «Трактора» идеально. Команда Бенуа Гру явно имеет большие планы на этот сезон, планомерно дорастая до главного кубкового претендента с Востока.

На данном этапе чемпионата «Трактор» хорош во всем — от продуктивных бригад нападения до надежности в обороне и уверенности во вратарской линии, которая нередко выручает челябинцев в особо трудные минуты.

Нынешний «Трактор» — это во всем идеальный и слаженный механизм, которому сейчас достаточно удерживать этот ритм и прогрессировать по ходу дальнейшей кампании на фоне того, что в ближайшее время «медведи» встретятся с прямыми конкурентами.

Статистика для ставок

Победой «Трактора» закончились пять последних гостевых матчей

В четырех матчах из пяти последних на выезде «Трактор» победил с разницей в 3+ шайбы

Шесть последних очных матчей в Новосибирске закончились победой «Трактора»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 2.65, ничья — в 4.10, а победа «Трактора» — в 2.30.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.15.

Прогноз: «Трактор» сейчас хорош во всех направлениях, в то время как «Сибирь» незначительно ему уступает, но остается боевитой командой, которая способна навязать лидеру Востока открытую атакующую игру.

Ставка: Тотал больше 5 за 1.96.

Прогноз: Челябинцы крайне успешно играют в гостях: команду Гру не смущает ни статус, ни текущая форма соперников, ввиду чего на катке «Сибири» она будет фаворитом.

Ставка: «Трактор» победит за 2.30.