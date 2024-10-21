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    Туляки сорвут праздник в деревне

    «Чайка» — «Арсенал» Тула. Ставка (к. 2.20) и прогноз на чемпионат России Первая лига 21 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Чайка» — «Арсенал» Тула
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    Александр Сторожук
    21 октября в 15-м туре Первой лиги по футболу сыграют «Чайка» и «Арсенал» Тула. Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Чайка» — «Арсенал» Тула, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 21 Октября 2024 года

    Чайка

  • Песчанокопское
    •  Чайка 19:00 Арсенал Тула

    Арсенал Тула

  • Тула
    •

    «Чайка»

    Турнирное положение: сейчас «Чайка» идет на десятом месте в таблице Первой лиги с 18 очками.

    Последние матчи: в 14-м туре клуб из Песчанокопского сыграл на своем поле вничью с «КАМАЗом» (0:0). Игра получилась откровенно унылой, а счет полностью отражает ход событий на поле.

    Чайка — Арсенал Тула: коэффициенты букмекеров

    В Кубке России был пройден клуб Второй лиги «Знамя Труда» (2:0), а до этого было разгромное поражение в гостях от «Сочи» (0:5).

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    • Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: после ухода Дмитрия Пятибратова в «Факел» результаты команды резко ухудшились. Пришедший ему на смену Евгений Калешин поменял тактическую схему, перейдя на три центральных защитника, но никаких дивидендов это пока не дает.

    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: в таблице Первой лиги «Арсенал» продолжает лидировать вместе с «Торпедо» с 26 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в предыдущей игре команда Александра Сторожука сыграла вничью с «Сочи» (1:1). Канониры первыми открыли счет после удара Максима Туришева, но не смогли удержать свое преимущество, пропустив после перерыва.

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    До этого также была ничья с «Родиной» (1:1) и «Уфой» (0:0).

    Не сыграют: травмы у центральных защитников Ботаки и Большакова, перебор карточек у опорника Левина.

    Состояние команды: «Арсенал» является одной из самых прагматичных команд лиги с собственным рисунком игры, где каждый из игроков отлично понимает свою роль на поле. У туляков крепкий характер, и немало матчей в этом сезоне было спасено на последних минутах.

    Статистика для ставок

    • Никогда ранее между собой команды не играли

    • В трех последних матчах чемпионата «Чайка» не забила ни одного гола

    • У «Арсенала» всего шесть пропущенных мячей за 14 игр — лучший показатель в лиге

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Чайки» дают 3,90, а на «Арсенал» - 2,20, ничью букмекеры оценивают в 3,0.

    Тотал меньше 2 идет за 1,77, а тотал больше 2 можно взять за 1,98.

    Прогноз: «Арсенал» имеет отличный состав и довольно глубокую скамейку запасных. Сторожук — отличный и жесткий тренер, даже после потери двух ведущих защитников смог перестроиться и на надежности обороны это не сказалось. «Чайка» дома играет при поддержке болельщиков неплохо, но она точно не ровня «Арсеналу». За такой хороший коэффициент надо брать успех гостей.

    Ставка: победа «Арсенала» за 2,20.

    Прогноз: также можно усилить ставку через тотал.

    Ставка: победа «Арсенала» плюс тотал меньше 2,5 за 3,60.

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    «Чайка» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 21.10.2024. Прогнозы на футбол. Туляки сорвут праздник в деревне
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