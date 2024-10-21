21 октября в 15-м туре Первой лиги по футболу сыграют «Чайка» и «Арсенал» Тула. Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Чайка» — «Арсенал» Тула, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Чайка»

Турнирное положение: сейчас «Чайка» идет на десятом месте в таблице Первой лиги с 18 очками.

Последние матчи: в 14-м туре клуб из Песчанокопского сыграл на своем поле вничью с «КАМАЗом» (0:0). Игра получилась откровенно унылой, а счет полностью отражает ход событий на поле.

В Кубке России был пройден клуб Второй лиги «Знамя Труда» (2:0), а до этого было разгромное поражение в гостях от «Сочи» (0:5).

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: после ухода Дмитрия Пятибратова в «Факел» результаты команды резко ухудшились. Пришедший ему на смену Евгений Калешин поменял тактическую схему, перейдя на три центральных защитника, но никаких дивидендов это пока не дает.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: в таблице Первой лиги «Арсенал» продолжает лидировать вместе с «Торпедо» с 26 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в предыдущей игре команда Александра Сторожука сыграла вничью с «Сочи» (1:1). Канониры первыми открыли счет после удара Максима Туришева, но не смогли удержать свое преимущество, пропустив после перерыва.

До этого также была ничья с «Родиной» (1:1) и «Уфой» (0:0).

Не сыграют: травмы у центральных защитников Ботаки и Большакова, перебор карточек у опорника Левина.

Состояние команды: «Арсенал» является одной из самых прагматичных команд лиги с собственным рисунком игры, где каждый из игроков отлично понимает свою роль на поле. У туляков крепкий характер, и немало матчей в этом сезоне было спасено на последних минутах.

Статистика для ставок

Никогда ранее между собой команды не играли

В трех последних матчах чемпионата «Чайка» не забила ни одного гола

У «Арсенала» всего шесть пропущенных мячей за 14 игр — лучший показатель в лиге

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Чайки» дают 3,90, а на «Арсенал» - 2,20, ничью букмекеры оценивают в 3,0.

Тотал меньше 2 идет за 1,77, а тотал больше 2 можно взять за 1,98.

Прогноз: «Арсенал» имеет отличный состав и довольно глубокую скамейку запасных. Сторожук — отличный и жесткий тренер, даже после потери двух ведущих защитников смог перестроиться и на надежности обороны это не сказалось. «Чайка» дома играет при поддержке болельщиков неплохо, но она точно не ровня «Арсеналу». За такой хороший коэффициент надо брать успех гостей.

Ставка: победа «Арсенала» за 2,20.

Прогноз: также можно усилить ставку через тотал.

Ставка: победа «Арсенала» плюс тотал меньше 2,5 за 3,60.