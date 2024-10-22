Циципас
Постараемся воздержаться пока от громких слов, но, похоже, все идет к тому, что Стефанос все-таки окажется в списке главных неудачников второй половины сезона.
После «Ролан Гаррос» грек до сих пор прошел больше раунда только на двух турнирах ATP — в Гштаде и Шанхае.
На прошлой неделе Циципас после победы над Тиаго Сейботом-Уайлдом (7:6, 4:6, 7:5) уступил чеху Иржи Легечке (4:6, 4:6).
На «тысячнике» в Шанхае Циципас проиграл в четвертом круге Даниилу Медведеву. Перед этим он не прошел ни раунда на US Open и в Токио. После этих неудач он оказался за пределами топ-10.
Серундоло
Франсиско на минувшей неделе добрался до полуфинала в Алматы, благодаря чему по-прежнему находится в топ-30.
На турнире в Казахстане аргентинский теннисист выиграл у Джастина Энгеля и Александра Шевченко, после чего проиграл Гэбриэлу Диалло.
На недавних турнирах в Китае Серундоло был не так успешен. В Пекине он прошел раунд, а в Шанхае сразу проиграл Шевченко.
В этом году Серундоло выиграл только восемь из 20-ти матчей на харде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.38, победу Серундоло букмекеры предлагают за 3.04.
Прогноз: вряд ли у Стефаноса получится спокойно пройти в следующий раунд. Да и не факт, что он обыграет аргентинца.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.96.