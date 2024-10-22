Грек Стефанос Циципас сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в первом круге турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 22 октября, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Циципас — Серундоло, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Циципас

Постараемся воздержаться пока от громких слов, но, похоже, все идет к тому, что Стефанос все-таки окажется в списке главных неудачников второй половины сезона.

После «Ролан Гаррос» грек до сих пор прошел больше раунда только на двух турнирах ATP — в Гштаде и Шанхае.

На прошлой неделе Циципас после победы над Тиаго Сейботом-Уайлдом (7:6, 4:6, 7:5) уступил чеху Иржи Легечке (4:6, 4:6).

Прогнозы на теннис

На «тысячнике» в Шанхае Циципас проиграл в четвертом круге Даниилу Медведеву. Перед этим он не прошел ни раунда на US Open и в Токио. После этих неудач он оказался за пределами топ-10.

Серундоло

Франсиско на минувшей неделе добрался до полуфинала в Алматы, благодаря чему по-прежнему находится в топ-30.

На турнире в Казахстане аргентинский теннисист выиграл у Джастина Энгеля и Александра Шевченко, после чего проиграл Гэбриэлу Диалло.

На недавних турнирах в Китае Серундоло был не так успешен. В Пекине он прошел раунд, а в Шанхае сразу проиграл Шевченко.

В этом году Серундоло выиграл только восемь из 20-ти матчей на харде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.38, победу Серундоло букмекеры предлагают за 3.04.

Прогноз: вряд ли у Стефаноса получится спокойно пройти в следующий раунд. Да и не факт, что он обыграет аргентинца.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.96.