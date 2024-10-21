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    Битва аутсайдеров останется за «Валенсией»

    «Валенсия» — «Лас-Пальмас». Ставка (к. 1.79) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 21 октября 2024 года

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    «Валенсия»
    «Валенсия» на своем поле сыграет против «Лас-Пальмаса» в 10-м туре испанской Примеры. Поединок состоится 21 октября и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Лас-Пальмас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Октября 2024 года

    Валенсия

  • Валенсия
    •  Валенсия 22:00 Лас-Пальмас

    Лас-Пальмас

  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
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    «Валенсия»

    Турнирное положение: С шестью набранными очками данный коллектив идет предпоследним в таблице и на два пункта отстает от безопасной строки.

    «Валенсия» за всю дистанцию смогла отпраздновать одну викторию, три раза отыграла вничью и потерпела пять поражений, разница мячей составляет 5:13.

    Валенсия — Лас-Пальмас: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В предыдущем туре примеры «летучие мыши» расписали гостевую мировую с «Леганесом» 0:0, а перед этим они были разгромлены в Сан-Себастьяне местным «Реал Сосьедадом» 0:3 и поделили очки в родных стенах с «Осасуной» 0:0.

    Не сыграют: Рафаэль Мир и Хесус Васкес пропустят этот поединок.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Валенсия» к данной игре подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой раз уступила и дважды сыграла вничью. Причем за все это время она не забила ни одного гола. Всего же с начала сезона коллектив отыграл девять встреч и смог победить лишь в одной из них при трех мировых и пяти фиаско, три из которых были с сухим результатом.

    «Лас-Пальмас»

    Турнирное положение: Коллектив из Канарских островов с тремя баллами замыкает турнирную таблицу, уступая пять пунктов без опасной строке.

    «Лас-Пальмас» в новом чемпионате еще не побеждал. У него три мировых исхода и шесть проигрышей, разница мячей составляет 9:17.

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  • Вчера

    • Последние матчи: Островитяне проиграли свои две последние игры чемпионата, уступив в гостях со счетом 1:3 «Вильярреалу» и на своем поле «Сельте» со счетом 0:1 в прошлом туре. Перед этими поединками она расписали мировую на своем поле с «Бетисом» 1:1.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь своей команде.

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    Состояние команды: «Лас-Пальмас» слабо проводит этот чемпионата и проиграл шесть из девяти встреч при трех мировых исходах. Однако только в двух поединках данного периода команда уходила с поля без забитого года, а пропускала она в каждой проведенной игре. За предыдущие же шесть матчей коллектив проиграл в пяти из них и расписал одну мировую.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 1:0 и 0:2

    • «Валенсия» дома выиграла у предстоящего оппонента в трех предыдущих поединках

    • Четыре из шести минувших очных встреч данных команд завершились на ТМ 2,5

    История противостояния

    • Первый официальный матч между «Валенсией» и «Лас-Пальмасом» состоялся в сезоне 1951/52, когда «Лас-Пальмас» впервые вышел в Примеру. «Валенсия» одержала победу в первой встрече со счетом 3:0, закрепив за собой статус фаворита на тот момент.

    • Одним из самых запоминающихся матчей стало противостояние в полуфинале Кубка Испании 1978 года. «Лас-Пальмас» смог одолеть «Валенсию» и выйти в финал Кубка Короля. Это был важный момент для клуба с Канарских островов, ведь это был один из редких случаев, когда они прошли так далеко в национальном кубке.

    • В 1970-е годы «Валенсия» доминировала над «Лас-Пальмасом», выиграв большинство матчей в этот период. В сезоне 1970/71 «Валенсия» выиграла Примеру, и игры против «Лас-Пальмас» стали важными в этом чемпионском походе.

    • В 1997 году «Лас-Пальмас» удивил многих, выбив «Валенсию» из Кубка Короля на ранней стадии турнира. Это стало неожиданностью, учитывая разницу в уровне команд, так как «Валенсия» считалась одним из ведущих клубов Примеры.

    • В сезоне 2015/16 «Лас-Пальмас» вернулся в Ла Лигу после долгого отсутствия. Матчи против «Валенсии» снова стали частью календаря Примеры. В первом сезоне после возвращения «Лас-Пальмас» сыграл с «Валенсией» вничью на «Месталье» и одержал победу дома, показав, что может успешно конкурировать с сильными командами.

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Валенсии» — 1.79, победа «Лас-Пальмаса» — 5.40, ничья — 3.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.37 и 1.60 соответственно.

    Прогноз: В битве аутсайдеров Примеры ставим на викторию «Валенсии», ведь она дома обыграла предстоящего оппонента в трех предыдущих матчах.

    Рекомендуемая ставка: победа «Валенсии» за 1.79.

    Прогноз: А вторым вариантом здесь будет обмен голами, потому что островитяне, несмотря на последнюю строку, забивают почти в каждой игре.

    Ставка: обе забьют за 2.28.

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    «Валенсия» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 21.10.2024. Прогнозы на футбол. Битва аутсайдеров останется за «Валенсией»
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