«Валенсия» на своем поле сыграет против «Лас-Пальмаса» в 10-м туре испанской Примеры. Поединок состоится 21 октября и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Лас-Пальмас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Валенсия»

Турнирное положение: С шестью набранными очками данный коллектив идет предпоследним в таблице и на два пункта отстает от безопасной строки.

«Валенсия» за всю дистанцию смогла отпраздновать одну викторию, три раза отыграла вничью и потерпела пять поражений, разница мячей составляет 5:13.

Последние матчи: В предыдущем туре примеры «летучие мыши» расписали гостевую мировую с «Леганесом» 0:0, а перед этим они были разгромлены в Сан-Себастьяне местным «Реал Сосьедадом» 0:3 и поделили очки в родных стенах с «Осасуной» 0:0.

Не сыграют: Рафаэль Мир и Хесус Васкес пропустят этот поединок.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Валенсия» к данной игре подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой раз уступила и дважды сыграла вничью. Причем за все это время она не забила ни одного гола. Всего же с начала сезона коллектив отыграл девять встреч и смог победить лишь в одной из них при трех мировых и пяти фиаско, три из которых были с сухим результатом.

«Лас-Пальмас»

Турнирное положение: Коллектив из Канарских островов с тремя баллами замыкает турнирную таблицу, уступая пять пунктов без опасной строке.

«Лас-Пальмас» в новом чемпионате еще не побеждал. У него три мировых исхода и шесть проигрышей, разница мячей составляет 9:17.

Последние матчи: Островитяне проиграли свои две последние игры чемпионата, уступив в гостях со счетом 1:3 «Вильярреалу» и на своем поле «Сельте» со счетом 0:1 в прошлом туре. Перед этими поединками она расписали мировую на своем поле с «Бетисом» 1:1.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь своей команде.

Состояние команды: «Лас-Пальмас» слабо проводит этот чемпионата и проиграл шесть из девяти встреч при трех мировых исходах. Однако только в двух поединках данного периода команда уходила с поля без забитого года, а пропускала она в каждой проведенной игре. За предыдущие же шесть матчей коллектив проиграл в пяти из них и расписал одну мировую.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 1:0 и 0:2

«Валенсия» дома выиграла у предстоящего оппонента в трех предыдущих поединках

Четыре из шести минувших очных встреч данных команд завершились на ТМ 2,5

История противостояния

Первый официальный матч между «Валенсией» и «Лас-Пальмасом» состоялся в сезоне 1951/52, когда «Лас-Пальмас» впервые вышел в Примеру. «Валенсия» одержала победу в первой встрече со счетом 3:0, закрепив за собой статус фаворита на тот момент.

Одним из самых запоминающихся матчей стало противостояние в полуфинале Кубка Испании 1978 года. «Лас-Пальмас» смог одолеть «Валенсию» и выйти в финал Кубка Короля. Это был важный момент для клуба с Канарских островов, ведь это был один из редких случаев, когда они прошли так далеко в национальном кубке.

В 1970-е годы «Валенсия» доминировала над «Лас-Пальмасом», выиграв большинство матчей в этот период. В сезоне 1970/71 «Валенсия» выиграла Примеру, и игры против «Лас-Пальмас» стали важными в этом чемпионском походе.

В 1997 году «Лас-Пальмас» удивил многих, выбив «Валенсию» из Кубка Короля на ранней стадии турнира. Это стало неожиданностью, учитывая разницу в уровне команд, так как «Валенсия» считалась одним из ведущих клубов Примеры.

В сезоне 2015/16 «Лас-Пальмас» вернулся в Ла Лигу после долгого отсутствия. Матчи против «Валенсии» снова стали частью календаря Примеры. В первом сезоне после возвращения «Лас-Пальмас» сыграл с «Валенсией» вничью на «Месталье» и одержал победу дома, показав, что может успешно конкурировать с сильными командами.

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Валенсии» — 1.79, победа «Лас-Пальмаса» — 5.40, ничья — 3.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.37 и 1.60 соответственно.

Прогноз: В битве аутсайдеров Примеры ставим на викторию «Валенсии», ведь она дома обыграла предстоящего оппонента в трех предыдущих матчах.

Рекомендуемая ставка: победа «Валенсии» за 1.79.

Прогноз: А вторым вариантом здесь будет обмен голами, потому что островитяне, несмотря на последнюю строку, забивают почти в каждой игре.

Ставка: обе забьют за 2.28.