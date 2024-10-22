«Кастильон» в родных стенах сразится с «Гранадой» в 11-м туре испанской Примеры. Поединок состоится 22 октября и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кастильон» — «Гранада», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кастельон»

Турнирное положение: Данный футбольный клуб прошлый сезон провел в третьем по рангу дивизионе Испании, где стал победителем одной из групп и повысился в классе.

На текущий момент в Сегунде «Кастельон» имеет в активе 16 пунктов и идет пятым в таблице. Коллектив пять раз выиграл, раз сыграл вничью и четырежды проиграл, разница мячей составляет 16:12.

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Последние матчи: «Ушастые» к данному поединку подходят после домашней виктории над «Леванте» со счетом 2:0, а туроам ранее они в Хихоне уступили 1:2 «Спортингу» . А перед этим они одолели 2:1 «Тенерифе» на своем поле и «Эльденсе» 3:2 в гостях.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Кастельон» стартовал не лучшим образом, выиграв только один поединок из четырех первых и дважды проиграл за это время. В последующих же шести встречах коллектив потерпел два фиаско и отпраздновал четыре виктории, забив за этот период аж 13 голов при восьми пропущенных. Всего же в новом чемпионате он не забивал в трех из десяти играх.

«Гранада»

Турнирное положение: В прошлом сезоне андалусцы выступали в Примере, но заняли там последнее место и покинули элиту.

В Сегунде же «Гранада» после десяти туров с 16 очками идет на строку ниже предстоящего оппонента. У нее четыре виктории, четыре ничья и два фиаско, разница мячей — 16:12.

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «насриды» в родных стенах разгромил аутсайдера «Тенерифе» со счетом 4:0. И эта виктория стала для команды третьей подряд. Ранее они по 1:0 переиграли «Мирандес» в гостях и «Кордову» дома.

Не сыграют: Защитник Карлос Нева пребывает в лазарете команды.

Состояние команды: «Гранада» скромно начала чемпионат Сегунды, проиграв две из трех первых игр при одной победе. В последующих же четырех поединках команда неизменно играла вничью, а затем они выиграла три следующие матча и не пропустила в этот период. Так что сейчас у «красно-белых» 7-матчевая беспроигрышная серия. И в каждом матче нового сезона «Гранада» неизменно забивала.

Статистика для ставок

Ранее между собой эти клубы не играли

«Кастильон» дома в этом чемпионате выиграл две игры и дважды проиграли при одной мировой

«Гранада» в гостях в текущем первенстве еще не уступала, выиграв две встречи из четырех проведенных

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Кастельон» букмекеры дают коэффициент 2.34. Ничья оценена в 3.45, а победа «Гранады» оценена в 2.96.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.04 соответственно.

Прогноз: От данного противостояния в первую очередь ждем верхового исхода, так как эти коллективы демонстрирует в этом сезоне неплохой уровень игры в атаке.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.80.

Прогноз: И также еще здесь рискнем поставить на обмен голами. И ждем, что это произойдет еще в первом тайме.

Ставка: обе забьют в первом тайме за 4.00.