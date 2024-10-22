ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вадим Гаранин«У нас нет авантюрного футбола». Вадим Гаранин — о важности психологии в спорте и нюансах работы в Первой лиге Карлос Алькарас и Рафаэль НадальЗвездный слёт в Саудовской Аравии, неожиданная победа Хачанова и российские разборки в Нинбо Энтони Эрнандез и Мишель ПерейраЭрнандез финишировал Перейру, Фонт сенсационно победил Филлипса. Обзор карда UFC Vegas 99
    Все новости спорта

    Ждем голевого обмена в первом тайме

    «Кастильон» — «Гранада». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 22 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Гренаду
    Прогноз и ставки на «Кастильон» — «Гранада»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Гранада»
    «Кастильон» в родных стенах сразится с «Гранадой» в 11-м туре испанской Примеры. Поединок состоится 22 октября и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кастильон» — «Гранада», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 22 Октября 2024 года

    Кастельон

  • Испания. Сегунда
    •  Кастельон 22:00 Гранада

    Гранада

  • Гранада
    •

    «Кастельон»

    Турнирное положение: Данный футбольный клуб прошлый сезон провел в третьем по рангу дивизионе Испании, где стал победителем одной из групп и повысился в классе.

    На текущий момент в Сегунде «Кастельон» имеет в активе 16 пунктов и идет пятым в таблице. Коллектив пять раз выиграл, раз сыграл вничью и четырежды проиграл, разница мячей составляет 16:12.

    Кастельон — Гранада: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.323.352.75СтавкиVIP
    •

    Последние матчи: «Ушастые» к данному поединку подходят после домашней виктории над «Леванте» со счетом 2:0, а туроам ранее они в Хихоне уступили 1:2 «Спортингу» . А перед этим они одолели 2:1 «Тенерифе» на своем поле и «Эльденсе» 3:2 в гостях.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Кастельон» стартовал не лучшим образом, выиграв только один поединок из четырех первых и дважды проиграл за это время. В последующих же шести встречах коллектив потерпел два фиаско и отпраздновал четыре виктории, забив за этот период аж 13 голов при восьми пропущенных. Всего же в новом чемпионате он не забивал в трех из десяти играх.

    «Гранада»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне андалусцы выступали в Примере, но заняли там последнее место и покинули элиту.

    В Сегунде же «Гранада» после десяти туров с 16 очками идет на строку ниже предстоящего оппонента. У нее четыре виктории, четыре ничья и два фиаско, разница мячей — 16:12.

  • Игра с огнем. Скандал вокруг Мбаппе набирает обороты
  • Получится ли у Килиана выйти сухим из воды?
  • Вчера

    • Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «насриды» в родных стенах разгромил аутсайдера «Тенерифе» со счетом 4:0. И эта виктория стала для команды третьей подряд. Ранее они по 1:0 переиграли «Мирандес» в гостях и «Кордову» дома.

    Не сыграют: Защитник Карлос Нева пребывает в лазарете команды.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: «Гранада» скромно начала чемпионат Сегунды, проиграв две из трех первых игр при одной победе. В последующих же четырех поединках команда неизменно играла вничью, а затем они выиграла три следующие матча и не пропустила в этот период. Так что сейчас у «красно-белых» 7-матчевая беспроигрышная серия. И в каждом матче нового сезона «Гранада» неизменно забивала.

    Статистика для ставок

    • Ранее между собой эти клубы не играли

    • «Кастильон» дома в этом чемпионате выиграл две игры и дважды проиграли при одной мировой

    • «Гранада» в гостях в текущем первенстве еще не уступала, выиграв две встречи из четырех проведенных

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Кастельон» букмекеры дают коэффициент 2.34. Ничья оценена в 3.45, а победа «Гранады» оценена в 2.96.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.04 соответственно.

    Прогноз: От данного противостояния в первую очередь ждем верхового исхода, так как эти коллективы демонстрирует в этом сезоне неплохой уровень игры в атаке.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.80.

    Прогноз: И также еще здесь рискнем поставить на обмен голами. И ждем, что это произойдет еще в первом тайме.

    Ставка: обе забьют в первом тайме за 4.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Фучович — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Тюмень — Торпедо Москва
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Витязь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зверев — Шварцлер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Аль-Шорта — Пахтакор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Чайка — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.80
  • Прогноз на матч Куньлунь — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Бодрумспор — Ризеспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Гетеборг — АИК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:10
    •  1.98
  • Прогноз на матч Попырин — Меньшик
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Боржеш
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Альбасете — Бургос
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кастильон» — «Гранада»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 22.10.2024. Прогнозы на футбол. Ждем голевого обмена в первом тайме
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры