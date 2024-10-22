Кастельон
Гранада
«Кастельон»
Турнирное положение: Данный футбольный клуб прошлый сезон провел в третьем по рангу дивизионе Испании, где стал победителем одной из групп и повысился в классе.
На текущий момент в Сегунде «Кастельон» имеет в активе 16 пунктов и идет пятым в таблице. Коллектив пять раз выиграл, раз сыграл вничью и четырежды проиграл, разница мячей составляет 16:12.
Кастельон — Гранада: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Ушастые» к данному поединку подходят после домашней виктории над «Леванте» со счетом 2:0, а туроам ранее они в Хихоне уступили 1:2 «Спортингу» . А перед этим они одолели 2:1 «Тенерифе» на своем поле и «Эльденсе» 3:2 в гостях.
Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Кастельон» стартовал не лучшим образом, выиграв только один поединок из четырех первых и дважды проиграл за это время. В последующих же шести встречах коллектив потерпел два фиаско и отпраздновал четыре виктории, забив за этот период аж 13 голов при восьми пропущенных. Всего же в новом чемпионате он не забивал в трех из десяти играх.
«Гранада»
Турнирное положение: В прошлом сезоне андалусцы выступали в Примере, но заняли там последнее место и покинули элиту.
В Сегунде же «Гранада» после десяти туров с 16 очками идет на строку ниже предстоящего оппонента. У нее четыре виктории, четыре ничья и два фиаско, разница мячей — 16:12.
Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «насриды» в родных стенах разгромил аутсайдера «Тенерифе» со счетом 4:0. И эта виктория стала для команды третьей подряд. Ранее они по 1:0 переиграли «Мирандес» в гостях и «Кордову» дома.
Не сыграют: Защитник Карлос Нева пребывает в лазарете команды.
Состояние команды: «Гранада» скромно начала чемпионат Сегунды, проиграв две из трех первых игр при одной победе. В последующих же четырех поединках команда неизменно играла вничью, а затем они выиграла три следующие матча и не пропустила в этот период. Так что сейчас у «красно-белых» 7-матчевая беспроигрышная серия. И в каждом матче нового сезона «Гранада» неизменно забивала.
Статистика для ставок
- Ранее между собой эти клубы не играли
- «Кастильон» дома в этом чемпионате выиграл две игры и дважды проиграли при одной мировой
- «Гранада» в гостях в текущем первенстве еще не уступала, выиграв две встречи из четырех проведенных
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: На «Кастельон» букмекеры дают коэффициент 2.34. Ничья оценена в 3.45, а победа «Гранады» оценена в 2.96.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.04 соответственно.
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Прогноз: От данного противостояния в первую очередь ждем верхового исхода, так как эти коллективы демонстрирует в этом сезоне неплохой уровень игры в атаке.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.80.
Прогноз: И также еще здесь рискнем поставить на обмен голами. И ждем, что это произойдет еще в первом тайме.
Ставка: обе забьют в первом тайме за 4.00.