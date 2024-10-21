В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Арене Балашиха» 21 октября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Витязь» — СКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Витязь»

Турнирное положение: Подмосковный клуб провел 17 матчей, за время которых заработал 18 очков и закрепился на 7-м месте в таблице Запада, опередив на 1 балл «Динамо» Минск и «Динамо» Москва.

Последние матчи: Неделями ранее команда Павла Десяткова сколотила небольшую серию без поражений, в рамках которой дважды обыграла «Сочи» — 2:4; 3:2 ОТ, а также весьма неожиданно расстроила «Локомотив» — 2:1.

Короткий цикл «Витязя» прервался в матче с «Автомобилистом» — 1:3, но накануне «богатыри» снова удивили. В Балашихе аутсайдеры в очередной раз переиграл фаворита, в роли которого в этот раз выступил «Металлург» Мг — 2:0.

Не сыграют: Григорий Ващенко.

Состояние команды: Один из главных аутсайдеров последнего чемпионата вошел в новый сезон с четко поставленной задачей навязать борьбу за плей-офф, правда, без значимых для этого усилений состава.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Тем не менее со сменой тренера «Витязь»— после провального стартового отрезка — начал демонстрировать определенный прогресс. На фоне цикла из шести поражений в девяти матчах «богатыри» постепенно наращивали темп.

К этому моменту «Витязь» научился набирать очки в играх с прямыми конкурентами и точечно справляться с очевидными фаворитами. Однако ближайший календарь подразумевает серию непростых вызовов, с которыми команде Десяткова как-то придется справляться.

СКА

Турнирное положение: Звездный коллектив из Санкт-Петербурга провел 17 матчей, в которых заработал 23 очка и закрепился на 3-м месте в таблице Запада, отставая на 1 балл от лидирующего «Локо».

Последние матчи: Неделями ранее результаты СКА сопровождались непостоянством: команда Романа Ротенберга чередовала успешные матчи провалами.

Однако после поражения от «Динамо» Минск — 2:4 игра СКА обрела стабильность: в трех последних встречах санкт-петербуржцы одержали верх над «Автомобилистом» — 5:2, «Нефтехимиком» — 3:2 ОТ и ЦСКА — 5:4 ОТ.

Не сыграют: Артем Земченок.

Состояние команды: Ввиду звездного состава и его глубины СКА небезосновательно считается главным фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина. Однако его результаты на старте регулярки разошлись с ожиданиями.

Хоккеисты высочайшего класса на фоне отсутствия командной химии не всегда обеспечивают результаты, на которые рассчитывают в Санкт-Петербурге. Тем не менее СКА продолжает упорно работать.

Команда Романа Ротенберга делает все возможное, чтобы превратиться в доминирующую силу, с которой невозможно совладать. Но пока с «армейцами» нередко справляются даже аутсайдеры.

Статистика для ставок

СКА победил в четырех матчах из последних пяти на гостевой территории

Минимум 3 гола забивал СКА в семи гостевых матчах из восьми в нынешнем сезоне

В пяти очных матчах из семи последних на выезде СКА забивал «Витязю» от 4 голов и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Витязя» оценивается букмекерами в 3.84, ничья — в 4.70, а победа СКА — в 1.72.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.08.

Прогноз: Во многих отношения СКА сейчас далек от идеала, однако команда Ротенберга старается играть красиво и результативно. На фоне «Витязя» питерцы будут очевидными фаворитами, претендующими на уверенную победу.

Ставка: СКА победит с форой -1 за 1.94.

Прогноз: В текущей форме «Витязь» готов показать свой боевой характер, поэтому «армейцам» крайне важно продемонстрировать весь свой атакующий потенциал.

Ставка: СКА забьет во всех периодах за 2.65.