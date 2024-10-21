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    СКА на классе справится с «Витязем»

    «Витязь» — СКА. Ставка (к. 1.94) и прогноз на хоккей, КХЛ, 21 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Витязь» — СКА
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    СКА в «армейском» дерби
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Арене Балашиха» 21 октября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Витязь» — СКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 21 Октября 2024 года

    Витязь

  • Подольск
    •  Витязь 19:00 СКА

    СКА

  • Санкт-Петербург
    •

    «Витязь»

    Турнирное положение: Подмосковный клуб провел 17 матчей, за время которых заработал 18 очков и закрепился на 7-м месте в таблице Запада, опередив на 1 балл «Динамо» Минск и «Динамо» Москва.

    Последние матчи: Неделями ранее команда Павла Десяткова сколотила небольшую серию без поражений, в рамках которой дважды обыграла «Сочи» — 2:4; 3:2 ОТ, а также весьма неожиданно расстроила «Локомотив» — 2:1.

    Витязь — СКА: коэффициенты букмекеров

    Короткий цикл «Витязя» прервался в матче с «Автомобилистом» — 1:3, но накануне «богатыри» снова удивили. В Балашихе аутсайдеры в очередной раз переиграл фаворита, в роли которого в этот раз выступил «Металлург» Мг — 2:0.

    Не сыграют: Григорий Ващенко.

    Состояние команды: Один из главных аутсайдеров последнего чемпионата вошел в новый сезон с четко поставленной задачей навязать борьбу за плей-офф, правда, без значимых для этого усилений состава.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Тем не менее со сменой тренера «Витязь»— после провального стартового отрезка — начал демонстрировать определенный прогресс. На фоне цикла из шести поражений в девяти матчах «богатыри» постепенно наращивали темп.

    К этому моменту «Витязь» научился набирать очки в играх с прямыми конкурентами и точечно справляться с очевидными фаворитами. Однако ближайший календарь подразумевает серию непростых вызовов, с которыми команде Десяткова как-то придется справляться.

    СКА

    Турнирное положение: Звездный коллектив из Санкт-Петербурга провел 17 матчей, в которых заработал 23 очка и закрепился на 3-м месте в таблице Запада, отставая на 1 балл от лидирующего «Локо».

    Последние матчи: Неделями ранее результаты СКА сопровождались непостоянством: команда Романа Ротенберга чередовала успешные матчи провалами.

    Однако после поражения от «Динамо» Минск — 2:4 игра СКА обрела стабильность: в трех последних встречах санкт-петербуржцы одержали верх над «Автомобилистом» — 5:2, «Нефтехимиком» — 3:2 ОТ и ЦСКА — 5:4 ОТ.

    Не сыграют: Артем Земченок.

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    • Состояние команды: Ввиду звездного состава и его глубины СКА небезосновательно считается главным фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина. Однако его результаты на старте регулярки разошлись с ожиданиями.

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    Хоккеисты высочайшего класса на фоне отсутствия командной химии не всегда обеспечивают результаты, на которые рассчитывают в Санкт-Петербурге. Тем не менее СКА продолжает упорно работать.

    Команда Романа Ротенберга делает все возможное, чтобы превратиться в доминирующую силу, с которой невозможно совладать. Но пока с «армейцами» нередко справляются даже аутсайдеры.

    Статистика для ставок

    • СКА победил в четырех матчах из последних пяти на гостевой территории

    • Минимум 3 гола забивал СКА в семи гостевых матчах из восьми в нынешнем сезоне

    • В пяти очных матчах из семи последних на выезде СКА забивал «Витязю» от 4 голов и более

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Витязя» оценивается букмекерами в 3.84, ничья — в 4.70, а победа СКА — в 1.72.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.08.

    Прогноз: Во многих отношения СКА сейчас далек от идеала, однако команда Ротенберга старается играть красиво и результативно. На фоне «Витязя» питерцы будут очевидными фаворитами, претендующими на уверенную победу.

    Ставка: СКА победит с форой -1 за 1.94.

    Прогноз: В текущей форме «Витязь» готов показать свой боевой характер, поэтому «армейцам» крайне важно продемонстрировать весь свой атакующий потенциал.

    Ставка: СКА забьет во всех периодах за 2.65.

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    «Витязь» — СКА: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 21.10.2024. Прогнозы на хоккей. СКА на классе справится с «Витязем»
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