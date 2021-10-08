ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ФранцииВоля и разум. Сборная Франции перевернула игру с Бельгией и вышла в финал Лиги наций
  • 20:31
    • Сафонов будет защищать ворота России в матче со Словакией
  • 20:55
    • Молодежная сборная России обыграла команду Северной Ирландии в отборе на ЧЕ-2023
  • 20:49
    • Германия и Румыния назвали стартовые составы команд на матч ЧМ-2022
  • 20:37
    • Опубликован список претендентов на «Золотой мяч»
  • 19:38
    • «Салават Юлаев» в овертайме дожал «Йокерит»
    Все новости спорта

    Хачатурянц — единственный зарегистрированный кандидат на пост президента РПЛ

    Футбол РФС РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В пятницу, 8 октября, избирательная комиссия РПЛ завершает регистрацию кандидатов для участия в выборах нового президента лиги.

    Ашот Хачатурянц
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ашот Хачатурянц

    «По состоянию на последний день срока, отведённого для выдвижения кандидатов, единственный зарегистрированный участник — председатель судейского комитета РФС Ашот Рафаилович Хачатурянц, которого выдвинул целый ряд клубов-членов АФК РПЛ», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

    Напомним, 5 октября на заседании Общего собрания Хачатурянц был единогласно избран исполняющим обязанности президента лиги в связи с уходом Сергея Прядкина, руководившего организацией с 2007 года.

    Выборы нового президента РПЛ назначены на 22 ноября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Словаки снова обыграют сборную России?
  • Россия — Словакия. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Удержится ли Хорватия на вершине группы отбора ЧМ-2022?
  • Кипр — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Словения продолжит гнаться за Словакией
  • Мальта — Словения. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.74
  • Экспресс дня 8 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Россия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кипр — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Мальта — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фьюри — Уайлдер
  • Бокс
  • Послезавтра в 06:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Андорра — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Форталеза — Фламенго
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Ланус
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры