Хачатурянц — единственный зарегистрированный кандидат на пост президента РПЛ

Ашот Хачатурянц Фото: globallookpress.com
«По состоянию на последний день срока, отведённого для выдвижения кандидатов, единственный зарегистрированный участник — председатель судейского комитета РФС Ашот Рафаилович Хачатурянц, которого выдвинул целый ряд клубов-членов АФК РПЛ», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.
Напомним, 5 октября на заседании Общего собрания Хачатурянц был единогласно избран исполняющим обязанности президента лиги в связи с уходом Сергея Прядкина, руководившего организацией с 2007 года.
Выборы нового президента РПЛ назначены на 22 ноября.