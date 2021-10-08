Куртуа: Матч за третье место в Лиге наций бесполезен

Тибо Куртуа Фото: globallookpress.com
«Мы хорошо сыграли в первом тайме, забили два гола. После перерыва Франция начала больше прессинговать, и мы не смогли сохранить хладнокровие.
Мы понимали, что двух голов будет недостаточно, особенно против такой команды, как Франция. Но мы дали им шанс, и они наказали нас.
Третье место в Лиге наций бесполезно. Не знаю, почему мы играем. Для нас это будет как товарищеский матч», — цитирует Куртуа журналист Джанлука Ди Марцио.
Напомним, матч за третье место между сборными Италии и Бельгии состоится в воскресенье, 10 октября, в Турине. Начало встречи — 16:00 по мск.