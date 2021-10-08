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    Куртуа: Матч за третье место в Лиге наций бесполезен

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    Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа после поражения от национальной команды Франции (2:3) в матче 1/2 финала Лиги наций раскритиковал идею проведения матча за третье место против Италии.

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    «Мы хорошо сыграли в первом тайме, забили два гола. После перерыва Франция начала больше прессинговать, и мы не смогли сохранить хладнокровие.

    Мы понимали, что двух голов будет недостаточно, особенно против такой команды, как Франция. Но мы дали им шанс, и они наказали нас.

    Третье место в Лиге наций бесполезно. Не знаю, почему мы играем. Для нас это будет как товарищеский матч», — цитирует Куртуа журналист Джанлука Ди Марцио.

    Напомним, матч за третье место между сборными Италии и Бельгии состоится в воскресенье, 10 октября, в Турине. Начало встречи — 16:00 по мск.

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