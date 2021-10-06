Форвард «РБ Зальцбург» привлек внимания ряд топ-клубов

Нападающийпривлек внимание европейских топ-клубов, передает Sky Sport.

Как утверждает источник, 19-летним футболистом сборной Германии интересуется «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг». В настоящее время немецкие клубы ведут переговоры с агентами игрока.

Также сообщается, что недавно запрос по Адейеми делал и «Ливерпуль».

Трансфер форварда оценивается в 30-40 миллионов евро. Отмечается, что Адейеми с большой долей вероятности перейдет в один из клубов Бундеслиги. В нынешнем сезоне футболист забил 11 голов в 16 матчах, в том числе два мяча в Лиге чемпионов.